Carla Sala estrena nuevo look en Instagram

Carla Sala es recordada por su larga melena y espectacular figura. La mujer que enamoró a Ecuador y América Latina entera cuando partició en el videoclip de Maná, 'Cómo te deseo' (1992) hoy presenta un cambio radical de imagen, que la hace brillar en esta nueva etapa.

La maestra de danza sorprendió a sus casi 450 mil seguidores con una sesión de fotos luciendo su corte pixie de tono platinado, un corte de pelo inédito en sus años como figura pública.

Carla le explicó a EXPRESIONES que tomó la decisión luego de asesorarse con un profesional de la belleza, y también con su familia. Su esposo José Ernesto Amador, impulsaba su idea. Su mamá e hija no estaban tan de acuerdo, puesto que creerían que perdería su identidad visual. "La que toma la decisión final es uno. Me decidí porque quería cambiar mi cabello y no usar extensiones. Me encanta el resultado. Igual solo es pelo, todo crecerá con el tiempo", comentó.

En la publicación de su perfil ya tiene casi 17 mil 'me gusta' y halagos de fanáticos y amigos de la farándula. Incluso el temido y directo diseñador y asesor de imagen, Luis Tippan, la elogia diciéndole: "¡Divina! Me encanta".

Carla admitió que este nuevo peinado tiene que ver con la actitud. "Tienes que saberlo llevar. Sentirte bien con lo que tienes y lucirlo. Lo que no puede cambiar es tu alma". La animadora de 52 años mencionó que no se hubiera animado si José Vargas, su estilista personal, no estuviera detrás del cuidado de su nuevo look. Ahora ella luce un peinado similar al de Miley Cyrus y Halsey.