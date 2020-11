Carla Sala: "Alma cayó en buenas manos"

Luego de la tormenta, de llorar hasta el cansancio, vino la calma, cuando la bailarina y presentadora Carla Sala encontró a su mascota, una perrita adoptada llamada Alma José de Dios. Cuando llegó a su vida tenía aproximadamente un mes y medio de nacida. Ya tiene un año.

“Le puse ese nombre porque el alma no se ve, pero es lo más grande que tiene el ser humano y José por mi pareja José Ernesto, además es un angelito como todos los animalitos”, dice.

El miércoles 11 de noviembre la llevaron a bañar con otras dos mascotas, una de ellas es una dálmata que le regaló por un aniversario su esposo, porque a Carla le encanta la película '101 dálmatas, La noche de las narices frías'.

“Alma estaba en el carro, cuando abrieron la puerta se escapó. No la pudieron coger porque es rápida y hábil. Gracias a Dios no la atropellaron, esto ocurrió por La Piazza, Riocentro Los Ceibos, aunque un vehículo la golpeó, pero no fue nada serio.

Cuando me avisaron, me puse mal y nerviosa porque son mis niños y pensaba en qué manos podría caer. De inmediato hice un video para subirlo a las redes sociales y que el público me ayude. Diana Salcedo es animalista, la llevó a una veterinaria para que la inyecten, luego se la llevó a su casa. Ella y su esposo José Vergara tienen 7 animalitos, 3 perros y 4 gatos, les gusta rescatar.

Gracias que cayó en buenas manos, solo tiene unos raspones. Alma está alegre y sana. Mi hija Carlita, quien me acompañó, también está contenta. Solo siento agradecimiento por las personas que me ayudaron”, añade.