Un baby shower sorpresa para María José Flores

En enero llegará el segundo hijo de María José Flores. En esta ocasión, una niña que es probable que lleve los nombres de su madre. Por tal motivo, los familiares de la presentadora deportiva de TC, entre ellos su esposo (Gabriel Macías) y sus hermanas (Gabriela, María Fernanda y Kiki), le prepararon un baby shower sorpresa.

Por la pandemia no tenían previsto una reunión muy grande. Optaron por algo íntimo. Los más entusiasmados fueron los padres de María José, Elba y Pepe.

Ofrecieron un almuerzo en el cual Majo compartió con sus cuñados y sobrinos, todos varones. En la familia, todos están chochos porque es la primera nena.

La presentadora está casada desde diciembre de 2014. “Siempre quise que Gabrielito tuviera un hermanito. Soy de las que planifica, así llegó mi primer hijo. Nunca me he cuidado porque soy de menstruaciones regulares, solo lo hago con el método del ritmo. En junio no llegó mi período, entonces supe que estaba embarazada”, dijo en una reciente entrevista.

Acaba de lanzar su marca de zapatos Majo Flores Collection