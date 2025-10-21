Luis Antonio Ruiz fue hospitalizado en España: lo que se conoce sobre su salud

El comunicador ecuatoriano Luis Antonio Ruiz reapareció con una imagen desde un hospital y una frase significativa —"Volver al ruedo en el mismo lugar y con la misma gente"—, recordando el sitio donde, seis años atrás, enfrentó el cáncer.

La fotografía, publicada en sus redes sociales después de varios meses de ausencia, conmovió a sus seguidores y levantó todo tipo de especulaciones. Ruiz no había aparecido públicamente desde abril de este año, cuando se conoció que sería intervenido quirúrgicamente en Guayaquil por un problema de hidrocefalia, una condición médica que genera acumulación de líquido en el cerebro y que, en su caso, requirió la colocación de una válvula que conecta directamente con su estómago.

Su regreso a Murcia, y particularmente al mismo hospital donde fue tratado en 2019, no solo trae recuerdos de su pasado más difícil, sino también plantea interrogantes sobre su actual estado de salud. Hasta el momento, Ruiz no ha confirmado detalles sobre los motivos de su viaje o si enfrenta una nueva etapa médica. Su perfil reservado y alejado de los reflectores ha sido constante, incluso durante los momentos más críticos de su vida.

Luis Antonio venció el cáncer en 2019



Luis Antonio Ruiz, periodista con una amplia trayectoria en medios ecuatorianos —especialmente en Teleamazonas, canal en el que trabajó por más de dos décadas—, enfrentó en 2016 un diagnóstico devastador: linfoma no Hodgkin tipo Burkitt en etapa 4.

Este tipo de cáncer, altamente agresivo, afecta el sistema linfático y progresa con rapidez si no es tratado a tiempo. En entrevistas pasadas, Ruiz relató con franqueza cómo su doctora le explicó que la enfermedad era de extremos: “Se cura o no se cura, no tiene un término intermedio”. Con esta dura realidad por delante, decidió trasladarse a Murcia, en el sureste de España, donde encontró el tratamiento especializado que necesitaba.

Allí se sometió a más de seis bloques de quimioterapia intensiva, entre ellos con Metrotexate, un fármaco utilizado para eliminar células cancerosas que, si bien es eficaz, también es conocido por sus severos efectos secundarios. El proceso fue largo, doloroso y desafiante, pero finalmente, en octubre de 2019, Ruiz anunció públicamente que había vencido al cáncer.

Del micrófono al silencio: un adiós a los medios



Aunque en 2019 regresó a su actividad profesional, su relación con la televisión ya fue distinta. En julio de 2023, después de 20 años en Teleamazonas, se despidió del canal que fue su casa y donde se consolidó como una de las figuras más respetadas del periodismo ecuatoriano.

En marzo de 2025, Ruiz renunció al matinal En Contacto, mismo en el que había ingreso en junio de 2024. Explicó a EXPRESO que era para cuidar su salud, poco después se conoció de su hidrocefalia.

