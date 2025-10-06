El Nobel de Medicina premia la investigación sobre el control del sistema inmunitario

Los científicos Brunkow, Ramsdell y Sakaguchi son laureados por descubrir gen Foxp3, crucial para enfermedades autoinmunes

Shimon Sakaguchi, inmunólogo y profesor de la Universidad de Osaka, asiste a una conferencia de prensa después de ganar el Premio Nobel de Medicina 2025.

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi ganaron este lunes 6 de octubre de 2025, el Premio Nobel de Medicina por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema de defensa para evitar enfermedades autoinmunes.

Los tres fueron distinguidos por sus "descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica", anunció el comité del Nobel en un comunicado.

Este mecanismo es el que regula que las células de defensa del organismo no ataquen tejidos del propio cuerpo y que no desarrollemos enfermedades autoinmunes.

"Sus hallazgos han sentado las bases para un nuevo campo de investigación y han impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer y las enfermedades autoinmunes", explicó el jurado.

"La esperanza es poder tratar o curar enfermedades autoinmunes, proporcionar tratamientos más efectivos contra el cáncer y prevenir complicaciones graves después de trasplantes de células madre", agregó el comité.

Sakaguchi, investigador en inmunología en la Universidad de Osaka, dijo que recibir el Nobel "es un honor" y que "espero que este premio sirva como una oportunidad para que este campo se desarrolle aún más (...) en una dirección donde pueda aplicarse en entornos clínicos reales".

Brunkow, quien trabaja en el Institute for Systems Biology de Seattle, afirmó que fue un honor trabajar en el tema pero aclaró que "mi carrera en las ciencias ha cambiado bastante desde que se realizó ese trabajo y de hecho ya ni siquiera trabajo en ese campo en particular".

El comité del Nobel, a seis horas del anuncio del premio, aún no había tomado contacto con Ramsdell, quien trabaja en una empresa de biotecnología, Sonoma Biotherapeutics en San Francisco.

"Puede que esté mochileando en el campo en Idaho," dijo a la AFP su amigo y colega, Jeffrey Bluestone.

Los galardonados de este año identificaron los guardias de seguridad del sistema inmunitario, las células T reguladoras, que evitan que las células inmunitarias ataquen a nuestro propio organismo.https://t.co/au6438KWjk pic.twitter.com/g2bA3jo1JY — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 6, 2025

Linfocitos T reguladores

Sakaguchi, de 74 años, hizo el primer avance clave en este campo en 1995, al descubrir una clase previamente desconocida de células que protegen al cuerpo de las enfermedades autoinmunes.

Brunkow, nacida en 1961, y Ramsdell, de 64 años, realizaron otro hallazgo clave en 2001, al demostrar por qué ciertos ratones eran especialmente vulnerables a enfermedades autoinmunes.

"Descubrieron que estos ratones tenían una mutación en un gen al que llamaron Foxp3", detalló el jurado.

También demostraron que las mutaciones en el equivalente humano de ese gen provocan una grave enfermedad autoinmune llamada el síndrome IPEX.

Dos años después, Sakaguchi vinculó ambos descubrimientos y demostró que el gen Foxp3 regula el desarrollo de las células que había identificado en 1995.

Estas células, "ahora conocidas como linfocitos T reguladores, vigilan a otras células inmunitarias y se aseguran de que nuestro sistema inmunitario tolere nuestros propios tejidos".

El premio, que será entregado en una ceremonia el 10 de diciembre, incluye un diploma, una medalla y un cheque por 1,2 millones de dólares.

Jonathan Fisher, director del Laboratorio de Ingeniería de Inmunidad Innata del University College de Londres, dijo que durante los últimos cinco años la investigación ha avanzado mucho en este campo pero que aún no ha producido medicamento alguno de uso generalizado.

"Existe una gran brecha entre nuestra comprensión científica del sistema inmunológico, nuestra capacidad para investigarlo y manipularlo en un laboratorio y nuestra capacidad para entregar un producto farmacéutico seguro para los humanos que tenga un efecto consistente y beneficioso", dijo Fisher.

VIDEO | El japonés Shimon Sakaguchi se declara _muy honrado_ por el Nobel de Medicina compartido. pic.twitter.com/RMkR5uWjtO — EFE Noticias (@EFEnoticias) October 6, 2025

Trump quiere el Nobel de la Paz

Investigadores de las principales instituciones estadounidenses suelen dominar los premios Nobel de ciencias, en gran parte debido a la inversión histórica que Estados Unidos ha hecho en investigaciones científicas.

Sin embargo, el panorama ha cambiado bajo la administración del presidente estadounidense Donald Trump, quien desde el inicio de su mandato ha cancelado subvenciones de investigación ascendentes a 9.500 millones de dólares, según datos del grupo independiente Grant Watch.

Trump, sin embargo, presiona porque le otorguen el Nobel de la Paz.

Pero expertos han señalado que su política aislacionista y su estilo divisivo le dan pocas posibilidades.

"Es completamente impensable" que Trump gane el Nobel de la Paz, dijo Oeivind Stenersen, un historiador y coautor de un libro sobre el premio.

Trump "es en muchos sentidos lo opuesto a los ideales que representa el Premio Nobel", dijo. "El presidente estadounidense "sigue su propio camino, unilateralmente", agregó Stenersen.

Los voluntarios de las Salas de Respuesta de Emergencia de Sudán, o grupos como el Comité para la Protección de los Periodistas, Reporteros Sin Fronteras o Yulia Navalnaya, la viuda del fallecido líder opositor al Kremlin, Alexei Navalny, son considerados como candidatos probables a recibir el Nobel de la Paz este año.

