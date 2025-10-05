Lluvias en Nepal dejan al menos 49 personas fallecidas

Hay más de una decenas de desaparecidos por las intensas precipitaciones registradas este sábado 4 de octubre

Las nubes monzónicas se acumulan sobre Katmandú tras las lluvias caídas en Katmandú, Nepal, el 5 de octubre de 2025.

Al menos 49 personas han muerto y más de una decena permanecen desaparecidas en Nepal a causa de los desastres provocados por las intensas lluvias del monzón desde el sábado, informaron este domingo 5 de octubre las autoridades.

El distrito más afectado es Ilam, en el este montañoso del país, donde al menos 37 personas murieron en deslizamientos de tierra, según confirmó a EFE la jefa distrital, Sunita Nepal, quien añadió que las operaciones de búsqueda y rescate continúan.

Otras 12 muertes se registraron en distintas regiones de Nepal, incluyendo víctimas por rayos, accidentes de tráfico y nuevos deslizamientos, informó el portavoz de la Policía, Binod Ghimire.

Las lluvias también bloquearon varias carreteras que conectan Katmandú desde el sábado, aunque algunas fueron reabiertas parcialmente tras cesar las precipitaciones, mientras que los vuelos nacionales se reanudaron este domingo.

Lluvias en Nepal: Dos días de luto nacional por las muertes

Este domingo, el Gobierno declaró dos días de luto nacional para desalentar los desplazamientos, ante la previsión de que miles de personas regresaran a Katmandú tras celebrar el Dashain, el festival más importante de Nepal.

Nepal es especialmente vulnerable a los desastres naturales durante su temporada del monzón, que se extiende de mediados de junio a mediados de octubre. Su frágil geografía convierte estos episodios de deslizamientos e inundaciones en tragedias habituales.

El año pasado, las lluvias torrenciales registradas entre el 27 y el 29 de septiembre causaron inundaciones y deslizamientos que dejaron más de 200 muertos en todo el país.

