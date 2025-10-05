Trump cree que habrá un acuerdo para liberar rehenes en Gaza en un "par" de días

Marco Rubio advirtió que Israel debe poner fin a los bombardeos sobre la Franja de Gaza para poder liberar a los rehenes

Este domingo 5 de octubre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las negociaciones para la implementación de una tregua en Gaza llevarán días, mientras que su jefe de política exterior, Marco Rubio, advirtió que Israel debe detener los bombardeos para que se produzca la liberación de los rehenes.

"En este momento, mientras hablamos, están en negociaciones. Han comenzado las negociaciones. Durarán un par de días", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Veremos cómo acaba todo. Pero tengo entendido que va muy bien", añadió.

En un intercambio de mensajes con un reportero de CNN este domingo, el presidente respondió afirmativamente cuando se le preguntó si el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba dispuesto a poner fin a la campaña militar en Gaza.

Los negociadores de Israel y Hamás tenían previsto mantener conversaciones en la ciudad turística egipcia de Sharm el-Sheij, y Netanyahu expresó su esperanza de que los rehenes retenidos en Gaza pudieran ser liberados en cuestión de días.

Pero Rubio advirtió que Israel debe poner fin a los bombardeos sobre la Franja de Gaza para poder liberar a los rehenes.

"Creo que tanto los israelíes como todo el mundo reconocen que no se puede liberar a los rehenes en medio de los ataques, por lo que estos tendrán que cesar", declaró Rubio en la cadena CBS News.

"No puede haber una guerra en medio de todo esto", afirmó el máximo representante diplomático estadounidense.

Rubio habla sobre "desafíos logísticos" para la liberación de rehenes en Gaza

El impulso diplomático se produce tras la respuesta positiva del grupo palestino a la hoja de ruta de Trump para el fin de los combates y la liberación de los cautivos en Gaza a cambio de palestinos retenidos en cárceles israelíes.

Rubio, quien apareció en varios programas dominicales sobre la situación en Gaza, dijo en la NBC, que había "desafíos logísticos" que abordar para allanar el camino a la liberación de los rehenes.

También pronosticó que los objetivos a largo plazo serán "aún más difíciles" de alcanzar, en términos de cómo se gobernará el territorio devastado por la guerra y el desarme de Hamás.

"No se puede establecer una estructura de gobierno en Gaza que no sea Hamás en tres días. Es decir, llevará tiempo", declaró a la NBC.

Trump dijo a CNN que esperaba "pronto" claridad sobre si el grupo palestino estaba comprometido con la paz. Añadió que si Hamás se negaba a ceder el poder, se enfrentaría a una "extinción total".

