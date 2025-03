Luis Alcívar, el guayaco heredero del reggae latinoamericano

En diciembre del año pasado, el cantante guayaquileño de reggae Luis Alcívar se presentó en la XIV edición de la Feria Pulsar de Chile (6 de diciembre), logrando al fin que el nombre de Ecuador suene en este evento, que constituye el encuentro más grande de la industria musical chilena y uno de los más importantes del continente en ese rubro.

Y ese mismo fin de semana, marcó otro hito para la música hecha en el país, al ser el primer ecuatoriano en presentarse en el legendario Teatro Caupolicán de Santiago de Chile, 'abriendo cancha' para que otros compatriotas puedan no solo replicar este logro, sino seguir expandiendo la música hecha en Ecuador, llevándola a otro nivel.

Con apenas cinco años de trayectoria en la música, pero con la seriedad y la perspectiva de quien ha encontrado su propia voz, este guayaco de padres manabas está dispuesto a asumir el reto y sacrificio que exige el convertirse en el heredero del reggae latinoamericano.

Luis atendió las preguntas de EXPRESIONES sobre el camino recorrido hasta ahora, su perspectiva de la escena musical ecuatoriana en la actualidad y lo que prepara para este año, como parte de su carrera e internacionalización.

Podríamos definir tu propuesta como reggae, pero hay mucho más.

Siento que he encontrado lo que soy dentro de mi propia música, que es poder expresar un manojo de diferentes estilos mezclados en uno solo, al que me gusta llamar Alcívar Stylah (estilo Alcívar).

Se percibe algo de soul, ritmos latinos también.

Sí, pero lo que siempre le digo a la gente es que busco un renacimiento del reggae roots, del sonido de Jamaica. Siento que existe un factor diferenciador entre lo que hago y lo que han hecho mis otros colegas. Y espero que de aquí a cinco o diez años, salga otra persona o banda y diga: “Yo quiero hacerlo mejor que Luis Alcívar”. Eso es lo que a mí me inspira, en realidad.

¿Cómo te fue en Pulsar en Chile?

Increíble. Fue un fin de semana súper atareado en el que tuve cuatro presentaciones en tres días. Aparte de Pulsar, le abrí dos veces a Quique Neira (músico chileno) y terminamos el domingo en el Teatro Caupolicán, abriéndole a The Skatalites y Twinkle Brothers, que son bandas legendarias de Jamaica de reggae y ska.

¿Cómo fue la gestión para lograr llevar tu música a ese festival?

Desde el principio he trabajado con Cosas Buenas Producciones, que tiene su base en Chile. Mandamos la propuesta y salió aprobada. Hay que estar pendiente de las convocatorias a los eventos. Creo que hay que mirar hacia afuera.

Luis después de una presentación en vivo en la Fiesta de la Música, en Guayaquil, en Guayarte HECTOR T7i

Presentarte en el exterior te permite ver cómo estamos haciendo las cosas en Ecuador.

Al salir a Colombia y a Chile el año pasando, me di cuenta de que nuestra escena está a años luz de países vecinos. En la forma en que se marquetea la música, se gestionan eventos en vivo, en que la gente recibe y aprecia esa música. Yo veo que la competencia dentro del género y la escena musical es mal vista en Ecuador...

Es cierto.

Sí, cuando la competencia lo único que genera es subir el nivel. Quien no puede ver eso de forma objetiva está simplemente estancado en llorar y envidiar cuando la gente progresa, da otros pasos y busca internacionalizar su música. Comienzan a decir que los featurings están mal, que la industria está mal. Lo que pasa es que uno no busca esas oportunidades, o uno no presenta un material lo suficientemente bueno para llamar la atención de otros mercados.

¿A dónde apuntarías para mejorar? Eso incluye a artistas, gestores, público.

Desde mi punto de vista como artista, creo que deberíamos priorizar publicar material mucho más trabajado y tomar referencias de afuera. Mira a Canserbero en el rap, Cultura Profética y Bob Marley en el reggae, Bruno Mars, Anderson Paak, Nathy Peluso, Kali Uchis. Son musicazos y la música que tocan en vivo es simplemente perfecta, no hay errores ahí. Todos los artistas ecuatorianos debemos cuestionarnos: “¿Estamos ensayando lo suficiente? ¿Estamos haciendo lo suficiente en el estudio?”.

Es decir, compromiso total.

Muchos dicen: “Ensayemos antes de tocar”. Mi banda dos veces a la semana siempre, aunque no tengamos concierto. Porque cada canción nueva que se me ocurra, cada arreglo nuevo que alguien proponga, debe sonar perfecto.

Eso marca la diferencia entre tocar por hobby y el profesionalismo

¿Cómo pretendes que una productora de afuera te considere para abrirle a un artista internacional si tu portafolio está mal hecho, las fotos están mal tomadas, los videos en vivo tienen mal grabado el audio? Me ha pasado. No tenía un dossier apropiado y me tocó mejorar ese tipo de aspectos para llamar la atención de lo que pasa afuera. En Ecuador hay mucho para mejorar y poder ser realmente competitivos afuera.

Acerca de sus líricas

En la propuesta musical de Luis Alcívar, la lírica es una parte fundamental. No solo lo que dice, sino cómo lo dice. Al respecto, Luis comentó: "Para mí es sumamente importante lo que estoy diciendo. Hay un tipo de reggae en Panamá conocido como plena, que es más crudo directo, invasivo. Pero yo considero que los mensajes me llegan mejor cuando los adornan, le ponen una flor, brillos. Siento que es importante la poesía como tal. Como diría Canserbero en su canción (Stupid love story) a Apache, en la música tienes que meter la métrica más rica, la poesía mejor hecha".

Planes para el 2025

El 27 de marzo Luis publicará el tema Sonido campeón, que ya ha tocado en vivo desde hace un año, con una excelente reacción del público. Se trata de una colaboración con Raíces & Cultura, agrupación panameña de reggae. De ahí, se vendrían un par de singles más, como abreboca de su esperado álbum debut, que espera presentar tanto en Ecuador como en Chile. Luis apunta a lo más alto.

