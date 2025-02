Suffocation regresa a Ecuador a entonar sus himnos apócrifos

En 2005, Suffocation se presentó por primera vez en Quito en el salón de eventos conocido como Miami Espectáculos, junto a Murder y Gorephagia (ambas de Quito). En esa época estaban de gira promocionando su disco de 2004 llamado Souls to deny (Relapse Records), publicado luego de una pequeña pausa de cuatro años (entre 1998 y 2002), en la que la banda anunció su disolución.

De la misma manera, este vez vuelven a Quito como parte de su gira por América Latina para promocionar su más reciente álbum, Hymns from the Apocrypha (Nuclear Blast), de 2003, el primero sin Frank Mullen, cantante de toda la vida de Suffocation.

En su lugar está Ricky Myers, cuya voz no tiene nada que envidiarle a nadie. Cavernosa y profunda, sus guturales están a la altura de una banda con más de 35 años siendo referente de la música violenta.

Formado en 1988 en Nueva York, su mayor aporte quizás sea añadir velocidad y agresividad al género, al punto de prácticamente desligarse del sonido thrash del cual se originó el death metal, junto a un puñado de nombres como Immolation, Broken Hope, Incantation, entre otros.

Su altísimo nivel técnico se nutre del hardcore neoyorquino más sucio y pesado, destacando su juego doble de guitarras, el cual incursiona muchas veces en la complejidad jazzera. Y a pesar de la brutalidad de su propuesta, nunca pierden el sentido de la melodía, sin sonar demasiado 'empalagosos' como el estilo Gotemburgo.

Después de recorrer Europa durante febrero y marzo, la banda prepara su gira de 2025 por América Latina en abril. Confirmaron ya shows en Brasil (cuatro fechas), Argentina, Ecuador, Costa Rica, Honduras, El Salvador y México, aunque les avisaron a sus fans estar atentos, ya que podrían añadirse fechas en el futuro, sobre todo en países como Colombia y Chile, con grandes audiencias metaleras.

La cita en Quito será el jueves 17 de abril junto a las agrupaciones de brutal death Gastrorrexis y Deseret, ambas de la capital, en el Miami Recepciones.

A una canción de regrabar por completo el disco 'Breeding the spawn'

Después de su primer álbum de 1991, Effigy of the Forgotten (R/C Records), grabado en los estudios Morrisound con Scott Burns como productor, Suffocation había levantado altísimas expectativas sobre la que sería su siguiente grabación.

No obstante, ante la negativa del sello para un mayor financiamiento, grabaron en el estudio Noise Lab, teniendo como productor a Paul Bagin, con quien ya habían trabajado en su EP Human waste (1991).

El resultado fue Breeding the spawn (Roadrunner Records, 1993), cuyo sonido débil no gustó prácticamente a nadie, ni a la propia banda, pese al gran nivel compositivo, quizá el de mayor complejidad jamás mostrado por Suffocation, al punto de que su guitarrista Terrance Hobbs en un artículo de Roadrunner de 2013 dijo que considera ese disco su And justice for all (álbum de Metallica de 1988), haciendo la comparación debido a lo intrincado de su composición.

"Durante ese tiempo, la banda también estaba en crisis. Todos estaban peleando. Y eso se reflejó en el disco (...) Para mí, es un punto oscuro. Realmente no me importa tanto, creo que la música era genial porque pasamos mucho tiempo escribiéndola, pero no creo que el álbum suene bien", admitió Hobbs en aquella publicación.

Debido a eso, en cada disco que han lanzado después han incluido un tema regrabado del Breeding the spawn. La única excepción fue el álbum Souls to deny, pero para compensarlo publicaron dos canciones del Breeding en su disco de 2006, llamado Suffocation a secas.

En su grabación de 2023 invitaron a Frank Mullen a cantar el tema Ignorant deprivation, en lugar de que lo hiciera su nuevo frontman. Solo les falta una canción para tener todo el Breeding the spawn regrabado. Se trata del track número siete, Ornaments of decrepancy.

