Makano: “Siempre cuidé que mis letras no sonaran vulgares”

En su natal Panamá, durante su pubertad Ernán Jiménez tenía un grupo musical con unos amigos llamado Los Makanos. De ahí su nombre artístico: Makano. Tocaban reggae. O mejor dicho, la reinterpretación panameña de este género de Jamaica, de donde también proviene el dancehall.

Cruzito: "En Canadá la música latina suena en todos lados" Leer más

Obviamente, en esa época en el ambiente había muchos otros sonidos. Por un lado, la salsa y las baladas en español, omnipresentes en toda América Latina.

Pesaba también la influencia boricua de rap en español; además de los compilados llamados Cuentos de la cripta, del productor panameño El Chombo, que incluían artistas puertorriqueños, jamaiquinos, panameños y estadounidenses de ascendencia latina.

Estamos hablando del caldo de cultivo donde surgió el reguetón (un ‘reggae grande’), en pleno cambio de milenio. Aunque en ese momento nadie lo sabía.

Después de esa primera experiencia musical, Makano siguió probando suerte en la música, participando en varios compilados juntos a otros músicos emergentes de entonces, mientras iba definiendo el sonido que se convertiría en su sello particular.

Con el tiempo llegaron sus primeros conciertos fuera de su país y los primeros álbumes en solitario, paso previo a ganar reconocimiento internacional como uno de los cantantes más queridos de la línea romántica dentro de la música urbana, subgénero conocido como romantic style.

Ese es justamente el nombre del concierto cuya segunda edición se realizará en Quito el sábado 1 de febrero en la Plaza de Toros, a las 20:00. Antes de su presentación en este show, conversamos con Makano sobre los inicios del reguetón en su país, los cambios en la industria musical y el repertorio que tiene preparado.

Creciendo en la cuna del reguetón

Cuéntenos sobre su primer proyecto musical, Los Makanos.

Fue en el inicio de mi adolescencia, antes de haber grabado mi primera canción. La verdad, no tiene mucha repercusión en mi carrera. Éramos cuatro amigos que deseábamos grabar como grupo. Lastimosamente no pudimos. Yo fui el único terco que estuvo tocando puertas, yendo a muchas audiciones, hasta que se me presenta la oportunidad.

Hacían reggae.

Sí, reggae roots. En esa época estaban sonando mucho los Cuentos de la cripta a nivel mundial. De Puerto Rico estaban Vico C, The Noise.

Se influenciaban de distintas fuentes musicales.

Claro. La influencia musical de Panamá era diferente, un poquito más afro. Sonaban Bob Marley, Yellowman y demás artistas jamaiquinos, con reggae y el dancehall de los ochenta y noventa. También mucha influencia de la salsa sensual, algo que siempre ha existido, además de la balada española, mexicana. Esa es básicamente la esencia de quienes cantamos reggae romántico en Panamá. Una mezcolanza de todo lo que sonaba en el país.

Makano creció en la época en que en Panamá se estaba gestando el sonido que luego sería denominado reguetón, en ese momento en la escena underground de su país. kedsac

Su primera canción grabada, Deja de fingir, aparece en un compilado llamado The Crew II (1999).

Sí. Era lo que se hacía en esa época. Los productores hacían CD para mostrar el talento que había en Panamá. Sucesivamente fui apareciendo en diferentes producciones en Panamá: Ghetto 316, Las propias, Poison (Dulce veneno), La Alianza. En todas ellas colaboré con una canción y mi música pudo sonar en todo Panamá.

Ya cuando lanza en 2005 el tema Te va a doler, su sonido se vuelve más romántico. Se nota una evolución.

Yo estaba reencontrándome en ese momento. Ese tema que mencionas está en un compilado de varios artistas llamado La Alianza. Fue una de mis primeras canciones en repercutir fuera de mi país. Sonó mucho en Costa Rica, Guatemala, Nicaragua. Lo recuerdo porque fueron los primeros países que visité y cuando cantaba ese tema lo coreaban durísimo.

En ese momento define su sonido.

Sí. Esta es una canción de despecho, por ahí me fui. Me di cuenta de que a la gente le gusta muchísimo este tipo de canciones. En ese momento yo estaba chamaquito, me sucedían muchas cosas. Todas mis experiencias las manifestaba en las letras que escribía.

Usted tiene muchos seguidores en toda la región. ¿Qué tan difícil fue entrar en mercados como Argentina o México, países que tienen industrias musicales consolidadas y artistas propios?

No lo hice solo. Gran parte del éxito se debe a la disquera en la que estaba, Panama Music, que hacía un muy buen trabajo de mercadeo. Eso fue lo que ayudó que la música de Makano se difundiera, cuando había otros artistas que también estaban sonando. Y era más difícil porque no había redes sociales, había que llevar la música a la radio, el video al canal, o mandarlo por correo.

Hablando de redes, estar en ellas implica, más allá de mostrar el trabajo artístico, exponer un poco la intimidad. ¿Se siente cómodo al respecto?

A mí me cuesta, pero tengo que hacerlo. No me siento cómodo, te soy bien honesto. Yo no hago muchos tiktoks, no me tomo fotos en todo momento, que saliendo, en el cine, en la playa. Hay momentos en los que nadie tiene por qué saber dónde tú estás o cómo estás emocionalmente. Para los artistas nuevos es más natural, pero yo no termino de adaptarme.

Siempre abierto a nuevos sonidos

La música urbana, más que un estilo con límites claros, es un espacio abierto donde caben distintas sonoridades.

Así es. A lo largo de nuestra carrera hemos hecho muchas fusiones, muchos estilos musicales, y hemos hablado de todo un poquito: del amor, del desamor, del despecho.

En cuanto a las letras, cuento el reguetón empezó a masificarse, una de las críticas que recibió fue la excesiva carga sexual y crudeza de muchas líricas. En su caso, sus canciones tienen un matiz más romántico que erótico.

Siempre guardé la distancia para que mis letras no sonaran vulgares ni tan eróticas. Mis principios me ayudaron muchísimo a no cruzar esa línea.

La propuesta de Makano recoge lo mejor de la balada en español, la influencia afrojamaiquina y el sonido tropical latino. kedsac

Sin embargo, esas letras 'fuertes' de antes parecen cosas de kínder comparadas con lo que se escucha actualmente.

Lo que se escucha ahora se sale de la tangente. Todo cambió. Ahora cualquiera puede decir una vulgaridad, grabarla, publicarla y no pasa nada.

Pese a ello, ¿considera que se nutre también de nuevas tendencias, como el trap o la música regional de México, por ejemplo?

Por supuesto. Uno nunca termina de aprender, de escuchar música. Yo creo que una de las cosas que uno como artista y escritor debe hacer, es escuchar y ver lo que está pasando musicalmente en el entorno. Me retroalimento de todo: de la música popular mexicana, de música de artistas colombianos nuevos que están sonando fuerte. Escucho de todo, eso me ayuda a entender qué está sucediendo en la música y para hacer nuevas canciones.

Sobre el concierto Romantic style 2

Makano forma parte del cartel del concierto Romantic style 2, que se llevará a cabo el sábado 1 de febrero en la capital ecuatoriana, en la Plaza de Toros. Allí presentará no solo sus clásicos ineludibles, sino también canciones nuevas, como el nuevo track que prevé estrenar en enero de este año, con ritmo regional mexicano.

Compartirá tarima con Cruzito, Valentino, Trébol Clan, Kannon El Protagonista, Sonyc El Dragón, Big Dario, Mr Benz, Baby Karen, Oneil, Gabo El Mágico, Spiritual, Asfalto Real y Javier Egas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!