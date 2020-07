Luciano Pereyra: "Los conciertos digitales también te dan nervios"

Desde su casa en Luján, Argentina, Luciano Pereyra nos permitió entrar a su cuarto de estudio de manera virtual. En esta conversación nos dio detalles de su colaboración con Lang Lang, el afamado pianista clásico que ha buscado inspiración en varios artistas a nivel mundial y escogió a Luciano para hacer un tema pop con toques latinos.

La entrevista con Luciano deja en claro que aprendió a “no encasillarse”, como lo ha repetido en varias ocasiones. Con más de 20 años de carrera, su principal trabajo es con el rescate del folclore de su país, pero en los últimos meses ha hecho de todo, probando con música urbana y ahora con lo clásico. Está enamorado de lo que hace y la pandemia no lo frenó.

La grabación de su nuevo disco, su gira mundial y la promoción de Me enamoré ti, con Lang Lang, tuvieron que detenerse o reprogramarse, pero como está abierto a aprender no hubo problema. Ahora sabe grabarse en video y ser su propio productor musical con más tiempo para perfeccionarse.

Me enamoré de ti, la historia

Esta canción corresponde a un cover de la canción de David Bisbal que publicó en el 2016. Su versión balada pasó a ser un tema con sonido autóctono argentino acompañado por un piano clásico interpretado por Lang Lang. El tema se grabó entre China y Argentina, donde residen actualmente los músicos. Su primer encuentro fue por correos electrónicos y no habían podido conocerse.

Luciano cuenta que siempre quiso ir a un concierto de Lang Lang en Buenos Aires, pero cada vez hubo actividades de trabajo que se lo impidieron. “La vida me regaló la oportunidad de trabajar con él. Lo conocí por Zoom, para el contacto con los medios y fue como si lleváramos tiempo siendo amigos. Nos prometimos hacer un tour gastronómico en nuestros países en cuanto se pueda”, explicó.

Aliándose con la tecnología

Luciano admite que no se lleva bien con la tecnología, pero ha sido un tiempo de aprender. “Me he adaptado y es mucho más fácil ahora para mí porque he venido practicando con las redes sociales tener contacto tan directo con las personas. Obviamente, este estado intensificó la conexión con el público”.

El intérprete ya ha participado en festivales digitales y lo considera una experiencia “loca”, porque se conecta gente a nivel mundial. “Es muy extraña la sensación de participar en estos festivales porque apagas la cámara y estás en el sillón de tu casa”. Salir de gira es lo que más le gusta de su trabajo por cosas tan pequeñas como la alegría de quienes lo ven cantar. ”Me gusta salir de gira, pero más cuando regreso a casa porque disfruto de mi hogar. Estar en otro país y hacer la maleta la última noche de un viaje y tomas el avión con tus músicos y haber trabajado tanto es lindo. Pero ahora será al revés. ¿Cómo será ese primer concierto?... Me imaginé el primer respiro antes de entonar la primera nota y se me hizo un nudo en la garganta, porque dije: ‘Wow, uno lo considera tan corriente por hacerlo día a día y ahora tendrá otro valor’”.

Sus canciones se deben a un público fiel y reflexiona sobre estar conectados con ellos y mantener los shows en vivo. “Quizá no son los mismos nervios que estar frente al público, pero al cantarle a la cámara me da nervios también. Siento lo mismo que cuando vas a dar un examen al colegio. Quieres que todo esté bien, todo perfecto, que no se corte el internet ni la luz. Pero es muy distinto”.

Sería muy aburrido darle un solo color a un pintor para que haga sus cuadros. En la música pasa lo mismo Luciano Pereyra

En pocas palabras

Lugar de la casa para crear: “El sillón de mi estudio, desde donde estoy conversando contigo”.

Platillo que perfeccionó en cuarentena: “El asado. No lo hago siempre, algunos fines de semana”.

Cuántas canciones hizo estando en casa: “He escrito seis”.

Tarea del hogar que no le gusta hacer: “Lavar los platos. Se multiplican de la nada”.

Un lugar para ir apenas se pueda salir: “A la casa de mis padres. Ellos viven a 15 cuadras”.