Sofía Reyes: Preparando sueños desde casa

De niña jugaba frente a los espejos con un micrófono en mano. Sentía que ese cristal era una ventana para visualizar un gran escenario, y se cumplió.

La artista mexicana Sofía Reyes ya puede vivir de su sueño, que empezó a perfeccionar desde que tenía 5 años con clases de piano y canto. Y toda la práctica ha traído sus frutos -y millones- en reproducciones y seguidores. Su primer gran éxitos internacional, junto a Jason Derulo, fue 1,2, 3, una canción en spanglish que ponía a los mercados anglo y latino a rapear en sus idiomas mientras se disfrutaba de la fiesta.

Sofía, que vive en Los Ángeles desde 2013, ha pensado su carrera como internacional desde el primer momento. Fue desde su casa que atendió a EXPRESIONES y dio detalles de su cuarentena y de cómo está haciendo para enfrentar su trabajo. Por eso acaba de lanzar una nueva colaboración junto a Piso 21.

La banda colombiana y Sofía han construido una gran amistad por años, por eso ella es la primera invitada femenina a cantar con los chicos. El tema, Cuando estás tú, con dos semanas en línea, supera los 7 millones de reproducciones, colándose en el top de temas latinos. Esta canción pone en evidencia el lado más sensible de los artistas, que en su carrera tienen a la fiesta como bandera.

Spanglish a tope

Nació en Monterrey, al norte de México, pero vive en Estados Unidos desde su adolescencia. El español y el inglés conviven en su día a día, por eso en su música siempre están presentes. “Soy muy fan de todo tipo de culturas e idiomas. Para mí no hay reglas y menos en la música, por eso no me complico y mezclo inglés y español. Así creo la magia y siento que tengo el poder de experimentar con ritmos. No me apego con nada en específico”.

Pero en su viaje de autodescubrimiento como artista y como persona, Sofía ha aprendido a ponerse menos barreras creativas. ”No hay reglas para crear pero me las ponía yo, al principio era porque quería entender más la industria. Al principio cuidaba mucho mis palabras. Cuidaba que mi español se entienda en todos lados y no solo en México. Me estaba limitando a ser totalmente auténtica porque no escribía como hablaba. Pensaba más en lo que la gente podía entender y no sentir”, detalló.

Alza la voz por la salud mental

Este año ha sido decisivo para Sofía, puesto que ha aprendido a conocerse y amarse al cien por ciento. “Estoy en el mejor momento de mi vida”, nos dice con visible alegría, pero hace 10 años sufrió una depresión. “Nunca he estado más emocionada por vivir. Me gusta mucho la psicología y conectar con la gente. Llevo casi cinco años con mi psicóloga y al principio del año estuve en un curso sobre el amor propio. Aquí me enseñaron a conocerme y que todos los eventos son neutros. Ahora me siento que tengo un tesoro que quiero compartir”.

Esto la motivó en esta cuarentena a abrirse más con sus seguidores y quizá ayudarlos con sus historias personales. “Comencé una serie de videos en mi Instagram que se llama Rincones de mi casa, lo hago a mi tiempo, no hay un día específico. Aquí recomiendo libros, podcast y cosas para así platicar cosas personales con mis fans”.

¿Para cuándo el disco?

El segundo álbum de estudio iba a salir este septiembre pero la pandemia pausó todos los planes del equipo. “Me liberé de esa presión y creo que saldrá algo más fresco”, comentó la rubia. “Ahora que estoy en casa he creado mucho por lo que pensamos en empaquetar esto nuevo también. Puede que se haga un disco y un ep”, adelantó.