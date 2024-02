Luciana Guschmer: sus emotivas palabras de despedida de MasterChef Celebrity

La noche del lunes 26 de febrero del 2024, Luciana Guschmer se despidió de las cocinas de MasterChef Celebrity Ecuador tras ser eliminada del programa. Su plato no logró convencer a los jueces, quienes destacaron la intensidad del sabor del ajo en su preparación.

Tras su salida del reality culinario, Guschmer recurrió a sus redes sociales para compartir emotivas palabras de despedida. En un primer mensaje, agradeció a MasterChef Celebrity Ecuador y a sus compañeros de competencia por la experiencia compartida, destacando el apoyo recibido y la importancia de mantenerse fuerte ante los desafíos.

"MC me cambió la vida, el compromiso y amor hace que puedas hacer todo con más pasión. Aprendí que ser emocional y sensible no es una debilidad, ser así y conectar con algo que amas da los mejores resultados", destacó.

En sus palabras, le escribió a sus compañeros y también concursantes del reality, con quienes compartió varias semanas de grabación: "Me llevo algunos amigos para siempre en mi corazón. Mas que nada gracias por haber sido compañeros tan increíbles, que me hicieron sentir que no estaba tan lejos de mi casa".

La exconcursante extendió su gratitud al equipo de producción del programa y a los chefs, mencionando específicamente a Jorge Rausch, Irene González, Carolina Sánchez y Erika Vélez por su influencia en su experiencia culinaria y personal durante su participación en el show. "A mis chefcitos… que me hicieron llorar tanto, reír, emocionarme y aprender, son unos increíbles maestros", escribió.

Guschmer reflexionó sobre el impacto de su paso por MasterChef Celebrity Ecuador, destacando la importancia de la conexión emocional con la cocina y el aprendizaje obtenido a través del compromiso y el esfuerzo.

En el set de grabación se sintió mucha nostalgia entre los participantes, tras la eliminación de Guschmer. "A mis 'chefcitos' gracias de todo corazón", les dijo la influencer a los jurados.

