Lori Loughlin y Mossimo Giannulli le dan un descanso a su matrimonio

La actriz Lori Loughlin y su esposo, el diseñador Mossimo Giannulli, se separan después de 28 años de relación

Lori Loughlin y Mossimo Giannulli, un matrimonio que inició en 1997. Se casaron en una ceremonio privada.

Lori Loughlin, conocida por su papel como Betty en Full House, y el diseñador de moda Mossimo Giannulli, han anunciado su separación tras casi 28 años de relación matrimonial. La noticia se hizo pública hace tres días, el 3 de octubre, cuando la representante de la actriz, Elizabeth Much, confirmó a diversos medios que "están viviendo por separado y tomando un descanso de su matrimonio. No hay procedimientos legales en este momento".

Una nupcia que comenzó en 1997 y tuvo como fruto dos hijas: Isabella Rose Giannulli de 27 años, que al igual que Lori decidió dedicarse a la actuación y Olivia Jade Giannulli de 26 años, influencer y YouTuber.

Antes del escándalo que sacudió su relación, tanto Lori como Mossimo mantenían un perfil bajo, enfocados en su familia y carrera. Loughlin protagonizó series como Summerland y películas de Hallmark, mientras Giannulli fundó la marca de ropa Mossimo en 1986.

¿Qué pasó con el escándalo de 2019?

La separación de ambas celebridades ocurre seis años después del escándalo de las admisiones universitarias Varsity Blues en 2019. Este fue un caso masivo de fraude que salió a la luz en marzo. El mismo que involucró a padres adinerados que pagaron sobornos millonarios para garantizar el acceso de sus hijos a universidades de élite.

La pareja fue acusada de pagar $500.000 para asegurar la admisión de sus hijas en la Universidad del Sur de California (USC) como reclutas falsas del equipo de remo, a pesar de que ninguna practicó el deporte.

La corrupción trae consecuencias y en mayo de 2020 ambos se declararon culpables de fraude electrónico. Loughlin cumplió dos meses de prisión y fue liberada en diciembre de 2020, y Giannulli cinco meses y liberado en abril de 2021. También pagaron multas y recibieron libertad condicional.

¿Esto tuvo un impacto familiar?

El escándalo generó tensiones no solo individual sino también involucrando a toda la familia. Con su hija menor, Olivia Jade perdiendo contratos y la familia enfrentando el escrutinio público, los problemas crecieron.

Loughlin ha hablado en entrevistas de 2024 sobre la resiliencia y el perdón, pero no ha mencionado directamente problemas matrimoniales derivados de esto.

"Pay for my tuition, Lori!"



Lori Loughlin and husband Mossimo Giannulli arrive at a courthouse in Boston to face charges for alleged role in a college bribery scandal. Some onlookers cheered as she walked out. https://t.co/kwSXHydcsU pic.twitter.com/gPXvNBW3Vl — ABC News (@ABC) April 3, 2019

Detalles de la separación

Todavía no existen planes de divorcio inmediato ni división de bienes en curso, esto se trata de una pausa temporal. Algunos usuarios todavía afirman que podrían reconciliarse ya que no se destaca un divorcio futuro.

La separación se venía cocinando desde febrero de este año, cuando pusieron a la venta su mansión de 11.800 pies cuadrados en Hidden Hills, California, por 16,5 millones de dólares, lo que algunos ven como una señal de cambios personales y matrimoniales.

Incluso, el 1 de octubre de 2025, un día antes del anuncio, Loughlin fue vista cenando con su amigo y excompañero de reparto James Tupper de When Calls the Heart en West Hollywood, abrazándose y charlando casualmente. Sus representantes no comentaron al respecto.

Por otro lado, Giannulli estuvo comprando con una mujer no identificada, algunos hablan de su estilista de moda, en Beverly Hills el 2 de octubre, pero no hay indicios de infidelidad o romance.

Lori Loughlin’s estranged husband, Mossimo Giannulli, spotted out with fashion stylist after split https://t.co/pvRwnMjvmY pic.twitter.com/LG6RHqJIoG — Page Six (@PageSix) October 4, 2025

Fuentes cercanas mencionan que Isabella, está extremadamente preocupada por un posible divorcio, recordando tensiones pasadas durante el escándalo. Olivia Jade ha apoyado públicamente a sus padres en el pasado, pero no ha emitido declaraciones sobre esto.

