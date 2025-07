Loop Tour 2026: Ed Sheeran anuncia gira mundial, ¿Ecuador está en la lista?

Con una carrera repleta de éxitos globales, millones de discos vendidos y una conexión inquebrantable con su público, Ed Sheeran vuelve a la carga con una nueva gira mundial: el esperado Loop Tour 2026.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, marca una nueva etapa en la carrera del cantautor británico, quien viene de cerrar con rotundo éxito su Mathematics Tour, una de las giras más taquilleras del mundo en los últimos años.

Pero lo que tiene en vilo a miles de fanáticos en esta parte del mundo es una sola pregunta: ¿incluirá Ecuador en su itinerario? Mientras esa pregunta encuentra respuesta, los fanáticos no pierden las esperanzas.

El Loop Tour promete un show más íntimo y lleno de emociones

La gira mundial Loop Tour 2026 arrancará en enero del mismo año en Nueva Zelanda y Australia, y según el propio Sheeran, se centrará en un enfoque más artesanal y emocional de su música. Inspirado en su característico pedal de loops, el artista ofrecerá conciertos más íntimos, donde su voz, su guitarra y su talento serán los protagonistas absolutos.

“Este nuevo tour vendrá con nuevo show, nuevos trucos, nuevo montaje, nuevas canciones y todos los clásicos añadidos”, escribió el músico en sus plataformas digitales, encendiendo la expectativa de sus seguidores.

El formato promete ser una experiencia más cercana, intensa y sincera, muy en la línea del estilo que convirtió a Sheeran en uno de los artistas más queridos del planeta.

Confirmada la gira por Latinoamérica, pero Ecuador aún espera

Durante su última visita a México, Sheeran confirmó que Latinoamérica sí formará parte del Loop Tour 2026, aunque por ahora no se han revelado fechas ni países específicos. Esto ha generado gran expectativa entre los fans de países como Colombia, Perú, Argentina, Chile… y por supuesto, Ecuador, donde miles sueñan con ver a su ídolo por primera vez.

Ecuador ha sido históricamente una plaza difícil para las grandes giras internacionales, pero el crecimiento del mercado musical y el fervor de los fans podrían inclinar la balanza a favor. Todavía hay tiempo para ver resultados.

¿Quién es Ed Sheeran y por qué su música trasciende generaciones?

Edward Christopher Sheeran, nacido en Halifax en 1991, comenzó su carrera desde muy joven cantando en iglesias y aprendiendo guitarra. A los 16 años se mudó a Londres para perseguir su sueño musical, y tras varios lanzamientos independientes, fue descubierto por Elton John, quien lo conectó con Asylum Records.

Desde entonces, su ascenso ha sido meteórico: su primer álbum, llamado + (2011) lo lanzó al estrellato con el éxito mundial The a team. Luego vinieron los discos x (2014), ÷ (2017) y = (2021), cada uno con una evolución musical marcada por baladas románticas, pop melódico y letras profundamente humanas.

Ganador de múltiples Premios Grammy, Brit Awards y reconocimientos globales, Sheeran ha dejado huella no solo como cantante, sino también como compositor de grandes éxitos para otros artistas. Su sencillo Shape of You es una de las canciones más reproducidas en la historia del streaming.

Las razones por las que el Loop Tour puede ser histórico

Este nuevo tour promete romper moldes. Primero, por el concepto mismo: el uso del pedal de loops como columna vertebral del show, algo que resalta la esencia más pura del artista. Segundo, por la intimidad del espectáculo, que se aleja de los fuegos artificiales y se centra en la emoción genuina.

Y tercero, porque llega después de un periodo de reinvención en el que Sheeran se ha mostrado más honesto, más maduro y más conectado con su música.

¿Y Ecuador? Hay motivos para soñar

Aunque Ecuador no ha sido un destino habitual para las giras de estrellas británicas, existen señales de esperanza. El país cuenta con recintos como el Estadio Olímpico Atahualpa o el Coliseo Rumiñahui, y en los últimos años ha albergado eventos musicales de alta convocatoria. Además, el fervor ecuatoriano por Sheeran es palpable en redes sociales, plataformas digitales y clubes de fans.

Con Latinoamérica ya confirmada, la posibilidad de que Quito o Guayaquil entren en la ruta no es descabellada. Sería un hito histórico y una recompensa largamente esperada para sus seguidores locales.

¿Dónde seguir las novedades del tour?

Para estar al tanto de las fechas, ciudades y entradas del Loop Tour 2026, es recomendable seguir a Ed Sheeran en sus redes sociales y visitar su sitio web oficial. También vale la pena activar notificaciones en plataformas de ticketing como Ticketmaster y Live Nation.

Mientras tanto, los ecuatorianos seguirán esperando ese anuncio que podría cambiar la historia de los conciertos en el país. Y si algo hemos aprendido de Ed Sheeran, es que la música tiene la capacidad de sorprendernos cuando menos lo esperamos.

