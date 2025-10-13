Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Ocio

Flow
El director de ‘Flow’, película ganadora del Óscar, construye un nuevo guion para otra producción.X: @gintszilbalodis

‘Limbo’: Gints Zilbalodis termina el guion para su nueva película

Gints Zilbalodis, director de ‘Flow’, anunció en una publicación el fin del guion de ‘Limbo’. Película que sí incluye diálogo

  • Verónica Cisneros

Gints Zilbalodis director de la película animada ganadora del Óscar 2025, Flow, es un cineasta nacido en Letonia reconocido por su estilo innovador y minimalista. Flow, su primer éxito crítico fue nominada también a Mejor Película Internacional, ubicando esta producción como su segundo largometraje tras Away de 2019.

RELACIONADAS

Ambas piezas destacan por la ausencia de diálogo en las escenas, animación realista y la conexión con temas como la supervivencia en la naturaleza, induciendo una conexión metafórica con temas como la resiliencia, el amor o la amistad. 

Gints apunta alto y la construcción de su nueva película Limbo es la prueba de ello. Un proyecto que marca un cambio significativo en su recorrido filmográfico al incorporar diálogos y actuaciones de voz, a diferencia de sus trabajos previos que eran completamente mudos.

El guion de Gints Zilbalodis está terminado

El director confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que ha finalizado el guion el pasado 12 de octubre y actualmente, está trabajando en el animático, una versión preliminar animada para probar el ritmo y la narrativa, componiendo música con la colaboración de Rihards Zaļupe nuevamente y desarrollando herramientas para la animación.

Se estima que el presupuesto sea similar al de Flow, alrededor de 4 millones de dólares, enfocado en animación independiente europea y, como el estilo se construye, Gints usará software open-source como Blender, manteniendo el enfoque artesanal y realista que lo caracteriza. 

RELACIONADAS
Escena de la película Primadonna

El Festival de Cine Europeo en Ecuador 2025 tendrá una edición gratuita

Leer más

Los detalles sobre el argumento no se han revelado todavía, pero Infobae lo describe como un proyecto que "rompe nuevo terreno" para el director, posiblemente explorando temas existenciales o de transición, inspirado en el título Limbo que evoca un estado intermedio o de purgación.

Equipo y producción

Matīss Kaža, coescritor de Flow, regresa como productor clave. La película involucrará estudios europeos independientes, como Sacrebleu Productions de Francia y Take Five de Bélgica, que colaboraron anteriormente en Flow

El énfasis está en mantener la independencia creativa de Zilbalodis, evitando influencias de grandes estudios de Hollywood.

RELACIONADAS

A diferencia de Flow, que usaba sonidos reales de animales y no antropomorfizaba a los personajes, Limbo incluirá voces humanas, lo que permitirá una narrativa más compleja. El director ha mencionado que equilibrará esto con su estilo visual poético y no sentimental.

La apuesta de Gints por este proyecto es alta ya que decidió rechazar una secuela directa de Flow para enfocarse en este proyecto, priorizando la frescura temática que no ha sido utilizada en metrajes anteriores. 

Estreno y expectativas de la audiencia

Su lanzamiento está previsto para 2028, con posible debut en festivales como Cannes o Annecy. Algunos críticos lo ven como una "evolución ambiciosa" que podría competir por Óscares de nuevo, expandiendo el legado de Zilbalodis en animación que incita a la reflexión. 

RELACIONADAS

Kaža lo describe como "otro hito para la animación europea independiente", con potencial para elevar aún más el perfil letón en el cine global.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Fiestas de Guayaquil: estos son los eventos gratis que habrá del 14 al 19 de octubre

  2. ¿Cómo será cobrará la tasa de basura en Quito? Estas son las tres opciones

  3. Nobel: "Europa no puede permitir que EE.UU. y China sean líderes tecnológicos"

  4. Banana Time 2025 reunirá a especialistas en la lucha contra el hongo Fusarium

  5. Mundo Femenino Sub 17: Ecuador se va a Marruecos con una derrota y un empate

LO MÁS VISTO

  1. Bono Incentivo Emprende: lo que debes saber sobre la justificación del uso del dinero

  2. EE.UU. revisa las fortunas de 33 proveedores hospitalarios de Ecuador

  3. Feriados en Ecuador: estas son las próximas fechas de descanso

  4. Aquiles Álvarez: la nueva Terminal Terrestre abrirá el próximo 31 de octubre

  5. El insólito hallazgo que realizó el Municipio en vía a la costa tras el incendio

Te recomendamos