‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro revela tráiler final y confirma estreno

Jacob Elordi interpreta a la Criatura en Frankenstein, la nueva adaptación dirigida por Guillermo del Toro que se estrena en noviembre.

La esperada adaptación de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro ha revelado su tráiler final, elevando las expectativas de cara a su estreno en Netflix el 7 de noviembre de 2025. Protagonizada por Jacob Elordi como la Criatura y Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, la película promete una lectura íntima, gótica y emocional del clásico de Mary Shelley.

El avance, publicado el 1 de octubre, muestra una estética sombría y lírica que refuerza el sello visual del cineasta mexicano, ganador del Óscar. La cinta también tendrá un estreno limitado en salas de cine a partir del 23 de octubre, como parte de su estrategia para competir en la temporada de premios.

Una visión humana del monstruo

En esta versión, Del Toro se aleja del enfoque tradicional sobre los peligros de la ciencia y se centra en la tragedia existencial de la Criatura. El tráiler muestra al personaje desde su propia perspectiva, explorando temas como el dolor, el abandono y la búsqueda de identidad. La narrativa se convierte en un drama lírico que cuestiona la relación entre creador y creación como un conflicto profundamente humano.

La película destaca por su atmósfera visual, con paisajes melancólicos, música inquietante compuesta por Alexandre Desplat y una dirección artística que requirió meses de desarrollo. El diseño del monstruo está inspirado en cuerpos de soldados de la Guerra de Crimea, lo que añade una dimensión histórica a la narrativa.

El elenco incluye a Mia Goth, Felix Kammerer, Charles Dance, Lars Mikkelsen, David Bradley, Christoph Waltz y Lauren Collins, bajo la producción de Del Toro, J. Miles Dale y Scott Stuber.

Rumbo a los premios

Frankenstein ha sido aclamada en festivales como Venecia, Telluride y Toronto, donde recibió aplausos y fue finalista al premio del público. Con un 80% de aprobación en Rotten Tomatoes, la crítica destaca la actuación de Elordi y la belleza visual de la obra, anticipando una posible carrera hacia los Oscar 2026.

La premiere del Frankenstein de Guillermo del Toro pic.twitter.com/HLY6xWrhK7 — 𝓜𝓻. 𝓕𝓻𝓮𝓪𝓴𝓲 🤖 (@MrFreaki) September 9, 2025

La nueva versión de Frankenstein dirigida por Guillermo del Toro se perfila como uno de los grandes estrenos cinematográficos del año. Esta película estrena en Netflix el 7 de noviembre marca el regreso del director al género que lo consagró.

