‘El verano en que me enamoré’ tendrá película: el regreso de Belly, Conrad y Jeremiah

Prime Video anunció una película de ‘El verano en que me enamoré’. Fans celebran el regreso de Belly, Conrad y Jeremiah

Prime Video confirmó una película de El verano en que me enamoré, con el elenco original y Jenny Han como productora ejecutiva.

Tras el final de la tercera temporada de El verano en que me enamoré, Prime Video sorprendió a sus seguidores con el anuncio oficial de una película basada en la exitosa serie juvenil. El anuncio se realizó a través de una publicación en Instagram, donde se confirmó que la historia continuará en formato cinematográfico.

La noticia llega en medio de todas las reacciones por el final de la serie, que dividió a los fans entre el Team Conrad y el Team Jeremiah. Ahora, con la película en camino, se abre una nueva etapa para los personajes creados por Jenny Han, autora de la trilogía original

¿Qué se sabe hasta ahora?

Aunque el anuncio fue breve y sin mayores detalles, medios como Glamour México confirmaron que la película ya está en desarrollo. Se espera que el elenco principal Lola Tung (Belly), Christopher Briney (Conrad) y Gavin Casalegno (Jeremiah) retome sus papeles, aunque aún no se ha revelado la fecha de estreno ni el título oficial.

La producción estará a cargo de Amazon MGM Studios, y Jenny Han participará como productora ejecutiva, lo que garantiza continuidad narrativa con la serie. Algunos rumores apuntan a que la película podría explorar los años posteriores al final de la historia, con un enfoque más adulto y emocional.

Reacciones tras el anuncio

La publicación en Instagram generó miles de comentarios en menos de 2 horas. Los fans celebraron el regreso de Belly y especularon sobre posibles giros en la trama. Muchos esperan que la película ofrezca una nueva perspectiva sobre el triángulo amoroso, mientras otros piden que se profundice en la evolución individual de los personajes.

La expectativa es alta, especialmente entre quienes quedaron inconformes con el final de la serie.

¿Qué papel tendrá Jenny Han?

Jenny Han, autora de la trilogía original, será productora ejecutiva de la película y garante del tono emocional de la historia. E! News

Jenny Han, autora de la trilogía literaria que inspiró la serie, ha sido clave en la adaptación audiovisual. Su participación como productora ejecutiva en la película refuerza la idea de que el proyecto mantendrá el tono emocional y nostálgico que caracteriza a la historia.

Han ha declarado en entrevistas anteriores que le interesa explorar cómo los personajes enfrentan la adultez, más allá de los veranos en Cousins Beach. Esto abre la posibilidad de que la película no sea una simple continuación, sino una expansión del universo narrativo.

La confirmación de una película de El verano en que me enamoré marca un nuevo capítulo para una de las series juveniles más populares de los últimos años. Aunque los detalles aún son escasos, la participación del elenco original y de Jenny Han como productora ejecutiva promete una historia fiel al espíritu de la saga.

