Estrenos de cine en Ecuador el 9 de octubre: feriado con acción, terror y animación

El cine se une al feriado con los estrenos de Tron: Ares, Hombre Lobo, 200% Lobo, La Máquina y el reestreno de Amores Perros

200 % Lobo es la historia de un heroico perro poodle que lucha por mantener el respeto de su manada de hombres lobo.

El 9 de octubre, día que abre el feriado nacional con el que se celebra la Independencia de Guayaquil, llega con una cartelera de cine como para no perderse, pues mezcla acción, terror, animación y clásicos que nunca envejecen.

Los cines del país abren sus puertas para ofrecer un menú cinematográfico variado: desde mundos digitales futuristas hasta hombres lobo que regresan a aterrorizar, pasando por historias animadas llenas de humor y aventuras.

Esta es una cita ideal para disfrutar solo, en familia o con amigos. Aquí, los estrenos que se roban la atención del feriado.

Tron: Ares, un festín visual

El universo Tron se reinventa. Ares, interpretado por Jared Leto, abandona el mundo digital y llega al real con una misión peligrosa: el primer contacto humano con la inteligencia artificial.

Jeff Bridges regresa como Sam Flynn y el elenco suma a Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith y Gillian Anderson. Dirigida por Joachim Rønning, la película deslumbra con efectos visuales y banda sonora de Nine Inch Nails.

La historia mezcla acción, aventura y ciencia ficción, aunque los críticos apuntan que el guion no siempre acompaña. Tron: Ares es un festín visual que vale la pena experimentar en pantalla grande.

Hombre lobo: el despertar, una apuesta entretenida

Un año después de la primera superluna, la amenaza regresa. Personas de todo el mundo se transforman en hombres lobo al mirar la luna, y la humanidad se prepara para sobrevivir.

El caos ha empezado. En Hombre lobo: el despertar, Frank Grillo encarna a un biólogo-matón que enfrenta criaturas salvajes en ciudades como San Juan y Los Ángeles.

Entre trampas explosivas y combates intensos, la película combina acción y terror con elementos distópicos. Este puede ser un atractivo especial para un público moderno.

La película no es perfecta, pero no puede negarse que es capaz de entretener y mantener al espectador al borde de la butaca. Sin duda, una buena elección para una noche de feriado, si lo que buscas es una buena dosis de adrenalina y lobos.

200 % Lobo: colorida, dinámica y divertida

Freddy Lupin, un caniche valiente, quiere liderar su manada, pero un deseo rebelde lo transforma en hombre lobo. Con la ayuda del espíritu lunar Luna y sus amigos, Freddy enfrenta desafíos mágicos para restaurar el orden cósmico.

La animación de 200 % Lobo es colorida y dinámica, el humor constante y la historia promueve la autoaceptación y el trabajo en equipo. Es por eso que la película se convierte en un plan perfecto para niños y adultos que buscan risas, aventura y una historia encantadora durante estos días de descanso.

Amores perros, un reto coral que regresa a la gran pantalla

Un clásico que no pasa de moda. Alejandro González Iñárritu dirige este relato coral, donde un accidente de tráfico entrelaza tres historias con personajes que nunca se encuentran directamente.

Protagonizada por Gael García Bernal, la película combina drama, suspenso y crítica social. Ganadora de premios Ariel y nominada al Óscar, Amores perros sigue impactando con su narrativa intensa, mostrando amor, violencia y tragedia urbana.

Esta es una propuesta ideal para quienes buscan cine que deje huella y genere conversación, incluso durante un día de escanso. Con o sin nostalgia, vale la pena verla.

La Máquina

Dwayne Johnson, La Roca, es Mark Kerr, estrella de la UFC y símbolo de las artes marciales mixtas. La cinta muestra sus combates más épicos, la vida familiar y la lucha contra la adicción.

Apoyado por su esposa Emily Blunt y colegas como Mark Coleman, Kerr alterna entre la brutalidad del ring y momentos de introspección.

La Máquina combina acción, emoción y la transformación personal de un héroe real. Un filme que inspira y entretiene, perfecto para quienes buscan fuerza y drama en la pantalla grande durante el feriado.

