La expresentadora de TV, Liliana Troya (43), quien vive en Miami, atravesó por un conflictivo divorcio, una operación de manga gástrica, la muerte de un gran amigo, Miguel Cedeño, y un padecimiento de salud de su hermano.

Luego de su salida de Canal Uno, donde fue parte del equipo de 'Divinas', viajó a la ciudad estadounidense. Desde hace cinco años es propietaria de la empresa Sweet Home Lily que ofrece diversos servicios turísticos no solo ahí, además en Nueva York y New Jersey. Todavía le falta un año para aplicar la ciudadanía americana. Ya ha perdido 97 libras y su corazón está nuevamente ilusionado.

El último viaje que hizo Miguel Cedeño fue a Miami hace un año.

(Suspira) Así es. Llegó un 30 de octubre con Marlon Acosta. Ese mismo día salimos a buscar disfraces para el 31 por Halloween. Encontró uno de Minios. Tanto él como nosotros nos disfrazamos del mismo personaje. A la gente le gustó y nos pedían fotos. Vino con todas las ganas de divertirse, tal vez presentía que era su despedida. Alegaba que había perdido peso y que estaba recién divorciada, que debía divertirme.

Recuerdo que me dijo que se sentía una bolita detrás de una de sus orejas. En diciembre me llamó para contarme que le habían diagnosticado cáncer. Vino a despedirse de mí.

Una amistad que se inició en la TV...

Nos conocimos desde que estaba en la televisión. Entonces yo era parte de RTU, Miguel empezaba en Gamavisión. Nuestra amistad se fortaleció en Canal Uno. Integraba el elenco de la comedia 'Los Compadritos' y él de 'Faranduleros'. Miguel amaba esta ciudad, le encantaba. Algo que nos unía era cuando íbamos a los parques de diversiones en Orlando. Nos volvíamos unos niños.

Llorábamos viendo los shows de Disney, podíamos verlos todos los días y no nos cansábamos. Esa ciudad es Miguel. En 2022 su amigo Marlon Acosta prefirió irse de vacaciones a Nueva York porque todavía no se siente listo para volver. Me ha prometido venir en el feriado de Carnaval del 2023. Recientemente nos vimos en la Gran Manzana, viajé para allá. Necesitaba verlo. Cuando los dos nos abrazamos, sentí que ese abrazo era de tres, no de dos.

Acabamos de recordar el Día de los Difuntos...

Fue muy difícil lo de su muerte. Lastimosamente descuidó su salud, siempre le jalaba las orejas. Por ello decía que era su madrastra.

Con Marlon Acosta y Miguel Cedeño, quien falleció. Cortesía

Luce muy delgada, ¿perder peso le cambió la vida?

Totalmente. Me operé hace un año en Machala. Comencé con problemas de azúcar en la sangre y presión alta. Cuando llegué a vivir a Estados Unidos, tenía un peso ideal entre 115 a 120 libras. Mi imagen era voluptuosa, tengo pechos y cola naturales. Me dio depresión en Miami al verme sola. Mis hábitos alimenticios eran malos, no comía en los horarios indicados.

Solo una vez, a las 11 de la noche, luego de desocuparme de mis actividades. No consumo comida chatarra, conmigo no hacen plata esos negocios. Solo como productos ecuatorianos, mis amigos me los traen. Este país no entra en mí ni con su comida ni con el idioma. Llegué a 208 libras.

Pero no son los únicos problemas de salud que se le presentaron...

Me siento bien. Ahora el problema que tengo es un tumor benigno en la garganta, no en la tiroides. Es necesario extirparlo, como he perdido peso, lo siento. Debo regresar a Ecuador en 2023. Me hicieron una ablación para reducirlo. Un procedimiento muy molestoso, no se lo deseo ni a mi peor enemigo.

A pesar de que digan que es benigno, siempre existe el temor. Se me vienen muchos pensamientos a la cabeza. Espero que no haya crecido. En caso de una emergencia un tumor grande impediría que me intuben.

Se le presentó un problema de salud: un tumor benigno. Cortesía

Antes de hacerme la manga, pasé por siete médicos, incluido un psicólogo. No es suficiente un examen de sangre y un electrocardiograma. El psicólogo me dice que este tumor es producto de los conflictos que he vivido, entre ellos un mal matrimonio, pudo manifestarse en cualquier parte del cuerpo.

Luego de la intervención, empecé a practicar ejercicios, ahora camino y hago gimnasia. Volveré a Ecuador para reducirme las mamas, mi delgado cuerpo no está acorde con mis pechos.

¿Algunas mujeres se casan esperando que sea para siempre, no fue su caso?

Me casé con un norteamericano, ese matrimonio duró cuatro años. Fue bastante tormentoso, hubo más bajos que altos. Lo mejor era tomar caminos separados.

¿Sufrió maltrato?

Más que nada psicológico. Él tiene una orden de alejamiento durante cinco años. Pedí protección, luego que reuní las pruebas.

¿Ya no tiene ganas de enamorarse?

Tengo un año de divorciada. Hace dos meses conocí a alguien, un ecuatoriano. Prefiero no dar el nombre. Acá ejerce un cargo público. No me he cerrado al amor, pero no tengo prisa a nada, estoy más prevenida. No tengo hijos, tampoco los quiero a esta edad. Definitivamente ya no. A los que cuido y apoyo en todo sentido son a mi madre (Rosa) y hermano (Adrián) que viven en Ecuador.

Ella ya es una mujer de 81 años y sufrió dos infartos cerebrales. Este año a mi hermano le diagnosticaron distrofia muscular. Son los que me preocupan y por los que velo. Ha sido un 2022 de muchas emociones. Gracias a Dios tengo buenas amistades. Ya no tengo edad para fallar, él sabe que mi prioridad es mi familia. No pienso en más allá. Solo vivo el presente, quiero ser feliz hoy.

Durante mucho tiempo viví con un psicópata celoso, un enfermo, no me daba libertad para nada. No puede acercarse ni llamarme, si lo hace se va preso dos años.