Ellos recuerdan a los seres queridos que partieron...

El Día de los Difuntos se celebra este 2 de noviembre y honra el recuerdo de quienes ya no siguen en la vida terrenal, los que partieron. Generalmente se visitan los cementerios, se dedican oraciones y se ofician misas por sus almas. En nuestro país es la época además para preparar y servirse la rica colada morada y las guaguas de pan.

En otros lugares, como México, se arman altares con fotos de los fallecidos, adornados con flores y recuerdos y se colocan los alimentos que les gustaban.

"Es una fecha bastante triste para mí, siempre en este feriado viajábamos con Miguel Cedeño, nunca imaginé que hace un año sería nuestro último viaje juntos. Estuvimos en Miami. Lo recordaré divirtiéndome porque como él decía: ‘hermano me encanta verte feliz, sigue así siempre, que nunca nadie cambie tu esencia’”, comenta el productor Marlon Acosta.

Henry con su padre, Darío. Cortesía

“Normalmente me toca trabajar y esta vez no es la excepción. No soy de los que espera una fecha especial para demostrar afecto o evidenciar que recuerdo a quien me dio la vida. Mi papá (Darío) vive en mi corazón. Lo recuerdo a diario. Es inevitable ingresar a mi casa y no verlo en mi mente sentado en el lugar que siempre se ubicaba cada vez que venía a visitarme.

Cada vez que voy al recinto Sabanetillas, en Bolívar donde vivía, antes de retornar a Guayaquil, paso por el cementerio visitando su tumba. Lo siento siempre cercano. En mi mente, en mi corazón”, dice el presentador Henry Bustamante.

José Suárez. Cortesía

El locutor radial José Suárez, quien vive en Madrid desde hace 22 años, cuenta que se le vienen a la mente los seres queridos que partieron y “que hoy descansan en paz. En mi caso mi hermana Analy, la única de dos varones. Ella falleció primero, al año siguiente murió mi padre (Aurelio). No pude ir a Ecuador, la primera ocasión estaba en París y en la segunda en Nueva York por cuestiones de trabajo.

Aquí en España es muy parecido a Ecuador, sobre todo porque nuestra comunidad es y sigue siendo muy grande. Se toma la tradicional colada morada y se comen las guaguas de pan que se venden desde mediados de octubre en los restaurantes ecuatorianos. Si no recibimos la invitación de alguna familia para compartir la famosa colada que ya es una tradición difícil de perder y mucho menos olvidar, la compro, así me doy ese gusto de estar por un momento en mi tierra”.

Vilma Sotomayor. Archivo

La actriz Vilma Sotomayor, quien vive en México, dice “acá ponemos un altar con las fotos de nuestros muertos, comidas y bebidas que ellos consumían, se los recuerda con alegría, celebrando la vida que tuvieron, la gente va a los cementerios y les lleva comida. En nuestro país es diferente porque es algo triste recordar a los que se nos adelantaron. He adaptado las costumbres mexicanas a mi familia. Recordamos que sus almas nos acompañan ese día”.

Teresa Arboleda. Archivo

Para la comunicadora Teresa Arboleda, el 2 de noviembre, Día de los Difuntos, es la fecha del cumpleaños de su padre (César Vicente). “Siempre ha sido un día de particular alegría para mí y mi familia, de alguna forma lo sigue siendo porque era un hombre alegre que amaba la vida. Solo que con su ausencia física hay algo de nostalgia”.

Carlos Julio con sus padres Gloria y Carlos y sus hermanos Xavier y Karla. Cortesía

Según el periodista Carlos Julio Gurumendi era una tradición ir de la mano con “mi abuelita Rosario y mi mami Gloria a visitar las tumbas de familiares en el cementerio. Ahora me toca a mí ir a visitar a mis padres, hermano, abuelitos y a quienes ya no están en la tierra. Además, este año haré la tradicional colada morada, mi mami Gloria, conocida como La Nena, me la dejó escrita y voy a hacerla en memoria de los que ya no están”.

Desde agosto la periodista Denisse Molina vive en Tailandia y por trabajo se trasladó a la India, donde permanecerá algunos días. “En la India no hay celebración del día de los muertos como nosotros la hacemos, porque ellos creen en la reencarnación, es decir que los seres humanos vivirán otras vidas, no solo una. El cuerpo queda ahí, pero el alma se reencarna. Vivir esta cultura es maravilloso, un país de contrastes. Lo que viví es el Diwali o año nuevo hindú, es la fiesta más importante. Hay rezos, banquetes, fuegos artificiales...”.