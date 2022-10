Kerly Ruiz es la competencia de Alejandra Jaramillo

Tras la salida de la venezolana Liliana Rodríguez, hija del cantante José Luis Rodríguez, de 'Siéntese quien pueda', una compatriota de ella, Kerly Ruiz (37), fue la elegida para ocupar su silla. Al parecer, en el reality farandulero que emite la cadena Unimás esta vez se aseguraron de que el nuevo miembro del equipo tenga muchos seguidores en Instagram (hasta ahora 4.8 millones).

Con esta cantidad supera a la ecuatoriana Alejandra Jaramillo (3.7 millones), quien desde que se inició el espacio de entretenimiento (en agosto) tuvo más ‘followers’ que sus compañeros.

Además, Kerly es muy guapa y tiene una considerable trayectoria como reina de belleza, actriz, presentadora, reportera y modelo. Vive en Estados Unidos desde 2018. Desde los 7 años está en TV.

Fue la presentadora de 'Ají picante' de RCTV, 'La bomba' de Televen y el magazine 'Portada’s' en Venevisión. A los 20 años representó a su país en los concursos Miss Maja Internacional y Miss Hawaiian Tropic y habla inglés. Apareció en 'Negra consentida', 'Trapos íntimos', 'Juana la virgen' y 'Mi gorda bella'.

Era la encargada de conducir las transmisiones de eventos como el Miss Mundo, Premios Juventud, Premios Grammy y Premios Lo Nuestro para Venevisión, donde laboró desde 2012 hasta que se marchó a Estados Unidos.

De una u otra manera le salió competencia a Alejandra, pues Kerly tiene experiencia, es atractiva, se sabrá manejar en estas producciones y sus seguidores tampoco querrán que se marche.

Hablando de la ecuatoriana, en su antiguo canal e incluso en la página web de este, si ella se rasca la nariz o la cabeza, se ríe, camina... en otras palabras cualquier cosa que haga o exprese lo celebran como si fuera algo extraordinario. Lo mínimo que puede hacer como panelista de una producción internacional es hacer una entrevista, buenas preguntas...

Los talentos invitados no llegan de un momento a otro, el equipo lo sabe, así que hay tiempo para prepararse e investigar. No la endiosen ni la conviertan en la última Coca Coca del desierto porque no lo es. No está haciendo ningún descubrimiento.

Si a eso vamos, otro compatriota nuestro, el actor Danilo Carrera, es uno de los galanes de moda en México y se alista para compartir con Angelique Boyer en la producción de Juan Osorio, 'El amor invencible'. De eso no hablan mañana, tarde y noche. Sean más ubicados.

Opiniones

“La veo muy elocuente y de otro nivel. Creo que Kerly será una panelista y competidora muy atractiva, falta saber cómo se desarrollará dentro del reality. Aparentemente goza de la aceptación del pueblo venezolano y eso es importante. Tiene ángel, es necesaria esa conexión con el público que no la tenía Liliana Rodríguez. Es un punto a favor, todo dependerá de las estrategias que aplique en el programa. Veremos si le funcionan”.

Soraya Guerrero, comentarista de farándula

“Es más guapa y desenvuelta, no es tirada a tonta ni a muy sabida. Analizando su hoja de vida, se nota que Kerly Ruiz tiene trayectoria como reportera del área de espectáculos. Es una artista integral como las que en su ‘buena época’ fabricaba su país natal. Tiene experiencia como modelo, participaciones en concurso de belleza, apariciones en exitosas telenovelas, reportera y presentadora de TV.

Debe ser muy reconocida, ya que su cuenta de Instagram registra 4.8 millones de seguidores, una métrica muy importante en la actualidad en que se aplica el ‘dime cuántos te siguen y te diré quién eres’. Y este número contra los 677 mil de Liliana Rodríguez, su compatriota y hasta hace unas semanas dueña del puesto en el programa 'Siéntese quien pueda', da a entender el peso y responsabilidad que tiene en el reality”.

Stalyn Ramos, comentarista de farándula