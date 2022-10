Es considerado el tercer hombre más guapo del mundo, tras lograr esa posición en el certamen Mister Supranational 2022 que se desarrolló en julio en Polonia, donde obtuvo además los títulos Top Model y Personality. El actor y modelo Moisés Peñaloza cumplió 31 años el 22 de octubre.

El actor mexicano Moisés Peñaloza visitará Ecuador Leer más

Nació en Ciudad de México y vivió en Tampico Tamaulipas. Ingeniero electrónico de profesión, cuando terminó de estudiar esta carrera quería algo que esté relacionado con el arte. Se preparó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Luego comenzó a tocar puertas. Se inició en la conducción y se lo ha visto en los seriados 'La Rosa de Guadalupe', 'Como dice el dicho', 'Esta historia me suena' y la telenovela 'Si nos dejan'.

Mide 1,85 metros y pesa 84 kilos. Es pareja de Vanessa Arias, panelista del reality farandulero 'Siéntese quien pueda'. Tras el concurso, las oportunidades no le han faltado. Ahora presenta el espacio 'Me la juego' a través de Telehit.

Se encuentra en Guayaquil y estuvo en la celebración de María del Mar Proaño por sus 12 años como diseñadora. El sábado 29 en Plaza Victoria será parte del desfile benéfico Portoviejo se viste de moda, belleza y solidaridad de la Fundación Bellezas por la Vida, que dirige el asesor de imagen Marco Tapia.

Troi Alvarado: "El niño será prematuro" Leer más

Seguramente haber participado en Mister Supranational es una gran plataforma para el modelaje, actuación y todo lo relacionado con el arte.

Por supuesto. La fortuna es que ya me dedicaba a esto, es una raya más al tigre, una línea más en la carpeta por sumar y experiencias que aportan en mi vida profesional. Ya me abrió una puerta al estar en vivo en el programa 'Me la juego', haciendo algo que me gusta mucho, conducir. Se lo emite los viernes en la noche.

Del 1 al 10, ¿qué tan guapo se cree?

Dímelo tú. Yo no puedo ponerme una calificación. Tendría que decirlo el público, mis seguidores... Pregúntales a los expertos en belleza, como mi asesor Marco Tapia (entonces se escucha la voz de Marco que dice “Yo le pongo 11”).

¿Usted es coqueto?

Mi madre (Ivonne) dice que soy encantador. Siempre trato de mostrar mi mejor versión para que lo que quiera comunicar sea lo más fiel. Disfruto porque tengo la fortuna de hacer lo que amo.

Cuando se mira en un espejo, ¿qué ve?

(Suelta una carcajada) Hace 31 años me conozco, me veo igual. Obvio que hay cambios en el cuerpo que son normales. Por la mañana siempre medito. Una mente estudiada y que se ejercita es otra cosa. Trato de estar conmigo mismo, si tengo pendientes los cubro. No voy por la vida diciendo que soy guapo, no es mi carta fuerte.

Pero seguramente se lo cree...

¡No!

Eso no se lo cree nadie...

Podrían llamar a mi madre en estos momentos. No es por la entrevista, pero considero que la belleza del ser humano está en el corazón. Es la realidad, porque el físico se acaba, la vida es cíclica. Siempre digo: la batería del celular se acaba, el combustible del coche se agota y hasta la belleza cansa.

Hemos vivido una pandemia que ha marcado a la humanidad. Hay un antes y un después que a cualquiera hace reflexionar. Si no es así, no sé qué pasó por esas cabezas. En mi caso movió muchas cosas, aprendí a valorar a mis seres queridos, lo importante es ser feliz y disfrutar la vida. Hace cuatro o cinco meses despedí a mi abuela (Juana). Yo estaba en Colombia grabando el reality 'Inseparable' de Televisa cuando falleció.

Siempre hay una parte de nuestro cuerpo que no nos gusta.

No me gustaban mis ojos. Cuando era pequeño, me decían que tenía ojos rasgados. Siempre menciono a mi madre y, aunque digan que tengo ‘mamitis’, recuerdo que me decía: ‘Mírate en un espejo. Nadie es más que tú y tú no eres más que nadie. Disfruta y vive la vida’. Me levanta la autoestima.

Pero también existen las partes de las que no nos sentimos orgullosos.

Todo mi cuerpo me gusta y también mi sonrisa. Me operé la nariz, jugué mucho fútbol americano y me lastimé cuando practicaba ese deporte. Tuve problemas de respiración. Por ahora no me haría nada más.

"No voy por la vida diciendo que soy guapo", comenta. Cortesía

Los hombres muy fácilmente caen en tentaciones y más si son atractivos.

Un guapo puede caer fácilmente en tentación, pero el hombre que también es estudiado, preparado y sabe lo que quiere, no cae tan fácil.

Los hombres son visuales y se dejan llevar por las hormonas.

La belleza entra por los ojos, pero no todo es lo físico.

Muchas mujeres se le ‘irán de bola’ y en los tiempos que corren también gente de su mismo sexo...

(Risas) ¡Claro! Es una carrera en la que estamos muy expuestos, en el ojo del espectador. Detrás de una cámara hay miles que nos ven. El tiempo es lo más valioso en la vida, tú decides a qué lo dedicas.

Hay gente que te busca con ciertas intenciones, pero no presto importancia. Hay muchos que me siguen desde que comencé, conocen a mi familia y mi trabajo. También se agradece que nos dediquen tiempo.

Todos quieren estar en OnlyFans, no importa la edad. Incluso el actor venezolano Fernando Carrillo, quien ya es cincuentón, está ahí. ¿Usted es parte de la plataforma de contenido para adultos?

Nunca me ha interesado hacer ese tipo de material. No me he fotografiado de esa forma por ahora, y lo digo así porque nunca se debe decir nunca. Estoy enfocado en la carrera. Cada quien sabe si prefiere irse por el lado profesional, si pierde la cabeza o se vuelve loco y se marea por la fama.

Ahora estoy en Guayaquil, donde se come un rico encebollado (risas) y viajaré a Manabí, donde también dicen que se come delicioso.

Lucho Borrego: “Yo no pongo filtro a lo que hablo" Leer más

¿Seguramente aspira a verse protagonizando una telenovela o una serie?

Hemos hecho varias audiciones para seriados y telenovelas en Televisa y plataformas digitales, no quiero adelantar nada. Estamos a la espera de una respuesta. Es el momento justo para buscar un buen proyecto que sume.

No sé si participe en un nuevo certamen, se han dado propuestas, pero quiero seguir actuando, regalarle al mundo parte de mi esencia. Tarde o temprano las oportunidades llegan y cuando eso suceda hay que estar preparado. Me encantaría protagonizar no solo una telenovela, también una serie.

Henry Bustamante no ocupará el lugar de Liliana Rodríguez Leer más

¿Es de los hombres que gastan mucho en ropa? ¿Se fija en la marca?

Soy de vestir de acuerdo con la ocasión, en casa me gusta estar relajado y cómodo. A veces uso diseños típicos, de mi tierra. No se requieren marcas en la playera para verse bien. Obviamente si las usas, disfruta. Puedo llevar algo que me regale mi madre, lo que importa es el flow que se le ponga.

Casi tengo lista mi línea de joyería, accesorios para ambos sexos elaborados en diferentes materiales, entre ellos acero, plata y pieles. Ya tiene un nombre: Mecate Puro. El año que viene se lanzará la marca.

Cupido hizo de las suyas en su corazón.

Estoy contento y emocionado. Tengo a mi chica, Vanessa Arias (39), quien ahora es parte de 'Siéntese quien pueda'. Nos conocimos en el reality 'Las estrellas bailan en hoy'. Ahí se enamoró de mí.

Con su novia, Vanessa Arias. Redes

¿Y usted?

Yo también. Siempre he creído que cuando se está con alguien hay que tener un objetivo en común. Si no está bien trazado, nos perdemos.

En el reality farandulero se ve que ella tiene carácter fuerte.

Mi chica, mi mujer, es de carácter fuerte, es de Sinaloa y allá la gente es así. No tiene filtros, dice las cosas como son. Muy divertida, feliz, a todo le saca algo. Me encanta cómo es y verla hacer lo que le gusta. Estamos juntos desde enero. Vanessa está en Miami, yo en México. Esperamos pasar las fiestas juntos, tenemos planes, dependerá del trabajo.

La distancia a veces origina problemas. También los celos salen a flote.

No es nuestro caso y la edad tampoco es un problema.