Moisés Peñaloza (31) visitará la ciudad. El atractivo actor mexicano, que será parte del desfile benéfico Portoviejo se viste de moda, belleza y solidaridad de la Fundación Bellezas por la vida, tiene previsto arribar el martes 25 de octubre. Ha participado en los seriados 'La Rosa de Guadalupe', 'Esta historia me suena' y 'Como dice el dicho', que se ven en los canales locales y a través de la señal internacional de Televisa, además apareció en 'Si nos dejan', telenovela protagonizada por Mayrín Villanueva, 'Médicos, línea de vida' y 'Vecinos'.

En Mister Supranational 2022 ocupó el tercer lugar, certamen en el que también logró las bandas Top Model y Personality. Desde muy pequeño descubrió que la actuación era lo que le gustaba, aunque también estudió ingeniería electrónica. Ingresó al taller de teatro de Víctor Zavala en el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y continuó en el Centro de Educación Artística de Televisa. Se lo considera uno de los hombres más guapos. Mide 1, 85 metros y pertenece al signo Libra.

Según la revista TVyNotas, Moisés mantiene un romance con Vanessa Arias (39), del espacio farandulero 'Siéntese quien pueda', a quien conoció cuando participaban en el reality show 'Las estrellas bailan en hoy'. Ella declaró al respecto de este romance: “Estamos en 2022 y no hubo necesidad de hacer una petición formal, solo decidimos darle rienda suelta al amor. Estamos muy contentos y yo me siento plena y comprometida. Es un bombón; además, baila muy bien y cocina maravillosamente, puedo decir que me conquistó por el estómago.

La diferencia de edad no importa, es solo un número y no me hace ruido; me enfoco más en su sentir y en su manera de pensar. Estamos viviendo el día a día, aprendiendo a conocernos, amarnos y respetarnos; por ahora, solo estamos disfrutándonos mutuamente”.

El evento en el que participará en Portoviejo se desarrollará el sábado 29, en la plaza Victoria.