La romántica boda secreta de Venus Williams y Andrea Preti en Italia

Venus Williams y Andrea Preti celebran una boda íntima en Ischia, Italia, rodeados de mar y de la más absoluta discreción

Venus Williams y el actor italiano Andrea Preti celebraron su unión en el faro de Punta Imperatore, y debieron bajar 155 escalones para llegar al altar.

La isla de Ischia, con su encanto mediterráneo y su mezcla de mar y roca, se vistió de gala para acoger una de las bodas más esperadas del año: la de Venus Williams y Andrea Preti. La tenista estadounidense, de 45 años, y el actor y modelo italiano, de 37, celebraron su matrimonio el viernes 19 de septiembre en un entorno cargado de romanticismo y discreción.

La relación se mantuvo siempre lejos del ruido mediático, algo ni siquiera el día más especial de sus vida decidieron cambiar. La pareja quiso dar el “sí, acepto” en un escenario que refleja su propio estilo: íntimo, elegante y rodeado de naturaleza.

Un escenario único: el faro de Punta Imperatore

La ceremonia tuvo lugar en el faro de Punta Imperatore, un rincón casi inaccesible que exige descender 155 escalones tallados en la roca antes de llegar al altar. El mar Tirreno de fondo fue el testigo de la unión, que se desarrolló con un aire de exclusividad.

Ischia no solo fue la elección de la mayor de las Williams por su belleza natural, sino también porque la conquistó desde que visitó el lugar en 2024. Allí, entre calles pintorescas y paisajes napolitanos, encontró el escenario perfecto para iniciar una nueva etapa en su vida sentimental.

La fiesta en Lisola: alta gastronomía y privacidad

Liam Hemsworth se compromete con Gabriella Brooks: la foto, el anillo y la historia Leer más

Tras la ceremonia, los novios y sus invitados se trasladaron a L'isola, un restaurante que ha ganado prestigio desde su apertura en 2024. Se trata de un paraíso culinario enfocado en cocina, pizza y parrilla, ubicado en la isla de aguas cristalinas.

Dirigido por el chef Nino Di Costanzo y el pizzero Ivano Veccia, el espacio fue resguardado por personal de seguridad que garantizó la privacidad del evento.

Aunque los nombres de los asistentes se mantuvieron bajo estricto secreto, no faltaron especulaciones sobre la presencia de celebridades del deporte y del espectáculo.

Como medida adicional, se hizo una petición especial a los invitados que asistieron al enlace. ¿De qué se trata? De no publicar nada en redes sociales durante al menos 24 horas. Hasta el cierre de este artículo, todavía no se había subido nada a ninguna plataforma.

Amor discreto y un compromiso inesperado

El romance entre Williams y Preti comenzó en 2024, cuando ambos fueron vistos navegando en Nerano, un pueblo de la península de Sorrento. Desde entonces, su relación se mantuvo lejos del foco público, sin apariciones constantes en redes sociales ni grandes declaraciones mediáticas.

Fue apenas hace dos meses que la tenista confirmó su compromiso, luciendo un anillo durante una sesión de entrenamiento. “Mi prometido está aquí y realmente me animó a seguir jugando”, confesó emocionada. La noticia sorprendió tanto a seguidores como a colegas, acostumbrados a la independencia y el carácter reservado de la jugadora.

El papel de Serena Williams en los preparativos

Taylor Swift y Travis Kelce: un compromiso sin prisa por la boda, y esta es la razón Leer más

Como no podía ser de otra manera, Serena Williams, hermana de la novia, jugó un rol fundamental en los preparativos. No solo la acompañó en los días previos al enlace, sino que también organizó detalles esenciales.

En declaraciones a People, Serena confesó que incluso ayudó a elegir el peinado final de la novia: “Venus quería 14 opciones distintas, me las envió y en menos de media hora ya tenía preparado un PDF con las que mejor le quedaban”.

La complicidad entre las hermanas, dentro y fuera de las canchas, volvió a hacerse evidente en un momento clave de la vida personal de Venus.

Y es que, como todos sabemos, Serena y Venus crecieron juntas en Compton, compartieron su camino hacia el tenis profesional y se han apoyado mutuamente a lo largo de sus exitosas carreras.

A pesar de la rivalidad que tuvieron en la cancha, su vínculo ha sido un apoyo fundamental para ambas, y muchos aseguran que la historia que las une ha sido un pilar para sus éxitos personales y profesionales.

Andrea Preti: actor, modelo y director

Nacido en Copenhague y criado en Italia, Andrea Preti ha logrado abrirse camino en la moda y el cine. Tras colaborar con reconocidas marcas internacionales, debutó en 2015 como director, guionista y actor en One More Day.

Su carrera, marcada por la versatilidad, se combina con un carácter que él mismo define como sensible y auténtico. Sobre las críticas a la diferencia de edad con su pareja, ha declarado: “Me interesa el vínculo emocional. La gente se fija en los números, pero lo importante es el amor verdadero”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!