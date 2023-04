La polifacética Krysthel Chuchuca compartió su manifiesto en la sección semanal de EXPRESIONES, Tengo que decirlo.

1 “Tengo una manía con las cremas. Me las aplico desde la puntita del pie hasta la cabeza, todos los días. Es una manía que no pienso dejar (risas), lo hago hace muchos años”.

2 “No puedo ver una sola arruga en alguna prenda, soy obsesiva con eso”.

3 “Luego de terminar mi última relación (José Ramón Barreto), hoy mi vida es muy equilibrada. Organizo mi tiempo entre mi vida personal, el trabajo y los amigos. Hay mucha gente que ahora veo, antes no podía porque tenía una relación a distancia y solo me concentraba en ella, en mi hija y mis negocios”.

4 “Soy misofónica y la mayoría de sonidos fuertes me molesta, como la tiza en el pizarrón, el caucho del zapato sobre la baldosa. El goteo del agua me desquicia”.

5 “No me gustan los programas reality, porque se expone mucho la vida personal. Si hay algo que atesoro en mi vida es mi privacidad. Como figura pública, hay cosas en las que sí me siento cómoda compartir, otras no”.

6 “Estoy bastante ilusionada con mi pódcast. Ha resultado terapéutico. Estoy reorganizando mis tiempos en mis diversas ocupaciones, mi objetivo es publicar episodios más seguidos”.

La creativa considera que el mundo de la moda nacional avanza a buen ritmo. Wolf Estudios

7 “Aunque mi pódcast es una vía para drenar y desahogarme, sé lo que puedo compartir y lo que no. Siempre habrá situaciones y vivencias que prefiero preservar conmigo”.

8 “Por mi trabajo como actriz y empresaria, he conseguido el respaldo de muchas mujeres que se sienten inspiradas en mi manera de trabajar y si eso influye de manera positiva, pues es el tipo de influencer que quiero ser en la vida”.

9 “Antes vivía contra reloj, ahora disfruto todo sin tanta ansiedad”.

10 “Mi última metedura de pata fue enviar un mensaje por teléfono a la misma persona de la que hablaba en el audio. Fue horrible”.

11 “Mis testimonios siempre hablarán de la igualdad y de tener las mismas oportunidades, sin importar el género”.

12 “Me gustaría volver a actuar. Sea en una historia dramática o de amor. Si tuviese la potestad de convocar a actores, me gustaría hacerlo con gente profesional a la hora de trabajar, que respete el oficio y que tenga talento. Contaría con Víctor Aráuz, Flor María Palomeque, Santiago Carpio, Ricardo Velástegui y Gonzalo Gonzalo”.

Krysthel está muy ilusionada con su pódcast el que alimenta de episodios vivenciales. Wolf Estudios

13 “El mundo de la moda en Ecuador cada día avanza más. Te lo digo con orgullo. Existen mujeres emprendedoras y empresarias con mucha visión que buscan hacer cosas diferentes. También incluyo a quienes están en el mundo de la producción. Sin bien es cierto, no es una industria muy fuerte, aplaudo que haya gente que apueste, se arriesgue y aporte a su crecimiento”.

14 “Me considero una ‘wonder woman’ en muchos aspectos de mi vida. Soy una mujer polifacética, además de creativa, muy buena para los negocios, los deportes y la actuación”.

15 “Confieso que soy un desastre en la cocina, el único plato que me sale bien, porque me concentro, es el seco de pollo, también sé hacer arroz”.

16 “Me gustaría perderme como la chinita de la canción en Mindo, un paraíso, un lugar hermosísimo de Ecuador. Ojalá nosotros hiciéramos más turismo local, descubriríamos cosas hermosas”.

17 “Si fuera un bolón mixto, mi chicharrón sería una de mis mejores amigas y mi queso, mi hija Amelia, así las tengo juntas”.

18 “Me agradan los viajes, quiero hacerlo muchísimo más y generar mientras lo hago”.

19 “Metafóricamente, me fascinaría viajar a Venus en un barco (risas), me gusta la astrología”.

20 “Yo he disfrutado todos los personajes que me ha tocado interpretar. Sí reconozco que hubo escenas en las que no logré conectarme, pero nada más”.

21 “Víctor Aráuz y Ricardo Velástegui son dos actores que deberían ser valorados. Pudieran trabajar en cualquier parte del mundo”.

22 “Sin pensarlo dos veces volvería a actuar con Santiago Carpio”.

23 “Admiro el estilo de Dani G. Schulz, es una mujer que se arriesga y utiliza prendas y accesorios que no vemos usualmente en Ecuador”.

24 “Los seres humanos transitamos por diversas etapas de duelo, a lo largo de la vida. Duele perder una pareja, un ser querido, un trabajo con el cual te encariñaste. Debes vivirlo y luego soltar, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Hay que aprender de todo lo vivido para transformarnos. Todo tiene una razón y un propósito. La mujer que soy ahora es porque supe encontrar el sentido a mis diversos duelos”.

PING PONG

Colores: Rosa

Sabores: Dulces.

Olores: Vainilla.

Defectos: Impuntual.

Cualidades: Perseverante.

Comida: La criolla.

Tentaciones: El chocolate.