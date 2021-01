Kim Kardashian: ¿Nuevamente soltera?

Nada se les escapa a los usuarios de Instagram, quienes notaron que Kim Kardashian (40) aparece sin su anillo de bodas en una de sus publicaciones (martes) de Instagram. Unas horas antes de que se informara que la magnate del maquillaje se estaría preparando para divorciarse de Kanye West (43), ella compartió una selfie mientras promociona el último lanzamiento de SKIMS, su marca de enterizos interiores. La socialité posa frente al espejo del armario, con su teléfono, mostrando la nueva colección. Pero lo que llamó la atención es su dedo desnudo de la joya que suele llevar.

Y aunque se desconoce si ‘K’ ha solicitado oficialmente el divorcio del rapero, los rumores cobran fuerza. El episodio pone en juego las fortunas de los protagonistas, que son increíblemente ricos y poderosos, pero también abre los ojos de los abogados que, sin duda, saldrán beneficiados.

Un anillo de más de 8 millones

Kim siempre ha tenido gustos costosos. Por eso no extraña que la versión mejorada de su anillo de compromiso esté valorada en más de $ 8,5 millones. La sortija es una reedición, solicitada por Kanye West, porque la última fue robada en París. La joya de 20 quilates fue creada por Lorraine Schwartz, pero también tiene el sello de Adidas, para conmemorar el acuerdo de Kanye West con la marca deportiva.

Matrimonio de vidas separadas

A las personas cercanas a Kim les cuesta trabajo creer que no se haya formalizado el proceso de divorcio. Aunque afirman que la pareja sigue enamorada, aseguran que Kim ya no puede lidiar con los cambios de humor de Kanye y con su supuesta infidelidad.

Lo que sí es seguro es que los altibajos entre ambos ya no dan para más. “No han estado en la misma página desde hace un tiempo”, sostienen varias fuentes que confirmaron a medios como Us Weekly que la fundadora de KKW “terminó” con su matrimonio después de llevar “vidas separadas durante meses”, sin que aún se hayan presentado papeles para disolver legalmente la unión.

Entre Rosalía y Jeffrey Star

En las redes sociales, los nombres de Kanye y Kim son tendencia desde hace algunos días, mientras los fanáticos lanzan sus teorías explicativas, algunas tiradas de los cabellos. Y, claro, también han aparecido memes.

¿Cuál es la causa del rompimiento? Algunos fans involucran a la española Rosalía pues Kylie Jenner y su madre, Kris, ya no la siguen en Instagram. Estos usuarios de redes aseguran que la cantante tuvo un posible interés amoroso con el también productor. Pero lo cierto es que casi todo el clan ha reducido sus ‘followers’ a la mínima expresión y conservó básicamente a familiares y personas muy cercanas.

Otros involucran al gurú de la belleza Jeffrey Star quien viaja seguido a Wyoming, donde ahora reside Kanye. Según los internautas, el rapero tuvo un desliz con el multimillonario influencer. Ante ello, Jeffrey desmintió esa supuesta cercanía con un video en su canal de YouTube. “Supongo que una chica inventó una mentira completa en TikTok y se volvió viral, donde insinúa que Kanye y Kim se van a divorciar porque un gran influencer de belleza se está acostando con él. ¡Hola 2021! Relajémonos. Estoy soltero. No me acostaré con nadie. Esto es tan extraño... esto es tan estúpido”, dice mientras se ríe de los memes en Twitter.

La socialité piensa en sus hijos

El portal Page Six reportó que Kim se encuentra serena y rodeada de su familia en Hidden Hills, California. No está saliendo con nadie y tampoco ve la posibilidad de volver a las citas y menos en medio de una pandemia. Kanye se encuentra en su rancho en Wyoming.

Después de que varios fanáticos notaran que la empresaria no se había puesto su anillo de compromiso durante meses, comenzó a usarlo nuevamente. Esta ocasión mientras visitaba a su abuela Mary Jo el miércoles por la noche, Kim fue captada con la joya.

Sin embargo, la fuente del portal asegura que la decisión está tomada. “Simplemente siente que ha hecho todo lo posible para que su matrimonio funcione. A pesar de que ha estado pensando en divorciarse durante meses, no lo ha presentado porque se siente muy mal por los niños“.

“La relación de Kim y Kanye siempre me ha parecido muy extraña. Es sabido que él siempre ha tenido problemas de depresión y Kim siempre lo ocultaba a la prensa para protegerlo, pero este cariño no ha sido recíproco. Es lo que se puede ver en el reality, en las entrevistas. Incluso en una de las entrevistas de Vogue se nota que tenían algo como de papel. El egocentrismo, su inclinación por la política y tal vez provocó que ella ya no quiera nada. Como el reality ya terminó, estoy seguro que no es por rating”.

David Revelo, fanático