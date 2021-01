Sonia Luna: “No buscaba volver a los reinados”

Sonia Luna es una de las modelos y reinas más recordadas -y también controversiales- de los últimos años. Su historia en los certámenes siempre ha sido destacada. Fue Reina de Guayaquil 2017 y primera finalista de Miss Ecuador 2019.

Y aunque había anunciado su retiro total de los concursos, tras una llamada de Tahiz Panus, se convirtió en la nueva representante Miss Grand International. Y la controversia también está presente aquí.

Sonia, altiva y sincera, cuenta las cosas como ocurrieron y deseándole suerte a su amiga Lisseth Naranjo que decidió dejar de lado su banda.

¿Por qué se retira Lisseth del Miss Grand International?

Yo tampoco sé muchos detalles. Es una situación personal. Asuntos que la organización del Concurso Nacional de Belleza y Lisseth han mantenido en privado. Ella es mi amiga y conversamos días antes de siquiera yo saber que iban a buscar a una nueva representante. Que me hayan llamado a mí lo considero una coincidencia. Yo me acuerdo que el 18 de diciembre estuvimos hablando y que tenía dudas sobre cómo sentirse con el certamen y yo le pedí que continúe porque lo estaba haciendo excelente. Y todo el público la ama. Está en las redes. Les gusta lo que estaba haciendo, pero ella ya tenía otros planes.

¿Cómo le comunicaron su designación?

Yo estaba en el hospital por un asunto con mi mami cuando me llamó Tahiz. Fue una decisión de segundos. Ella me dijo: ‘Sonia, Lisseth se va a retirar; ¿podrías, por favor, ser la Miss Grand si tuvieras la disponibilidad de tiempo?’, y dije sí. Estaba rodeada de médicos y respondí en un instante. Acepté porque nunca tuve la oportunidad de ir a una elección internacional que fue para lo que me preparé siempre. Cuando estaba en Miss Ecuador lo hice para eso. Esta oportunidad es la oportunidad para cerrar con broche de oro este ciclo de mi vida.

Ya tuvo dos títulos importantes. ¿Por qué regresa tras afirmar que no quería más certámenes en su carrera?

Yo no he mentido al decir que no quería participar más en certámenes. Yo no busqué estar en el Miss Grand ni de ser parte de otra organización. Se me presentó la oportunidad y creo que puedo representar a Ecuador de la mejor manera. Tengo el apoyo de todo el equipo y de mi familia. Estamos trabajando desde el mismo día que se hizo el anuncio, que fue el 22 de diciembre.

¿Se barajaron nombres de otras candidatas?

Se lo consulté a Tahiz. Me dijo que confía en mí porque conoce mi labor con reina de Guayaquil, a mi familia. Ella sabe cómo trabajo y que no estoy desde cero. Estamos en el proceso de pulir varios aspectos porque han pasado ya dos años desde mi último concurso. Pasó una cuarentena y yo no tenía estos planes.

¿Ser reina de belleza y subirse a los tacos es como andar en bicicleta? ¿No se olvida?

Sí, no se olvida, pero necesitas práctica. Hay que hacerlo mejor. Aceptarlo no es solo que me voy de viaje a Tailandia, donde quizá se haga el concurso. Yo lo veo como representar al país y a la organización Concurso Nacional de Belleza.

Su familia dijo: “Adelante, Sonia Augusta”

El mayor apoyo de Sonia es su familia. Su mamá y su papá (que reside en el extranjero) siempre han apoyado sus decisiones. Aunque estaba enfocada en concluir su carrera de Psicología, que ya está en los últimos semestres, no quiso desaprovechar esta oportunidad. Luego de la demanda que presentó y perdió ante la Organización Miss Ecuador, con el total respaldo de su mamá, sería difícil pensar que volvería a ponerse una banda. Pero le dijeron que continuara. “Mis papás creen que lo más importante es que yo sea feliz. Les interesa mucho que me sienta segura de mis decisiones. Mi papá me dijo una de sus típicas frases: ‘Bueno, Sonia Augusta, si vas a hacer algo, hazlo bien’ y así supe que contaba con su apoyo. Ahora sé que tengo que ser menos ingenua y más pilas con los contratos que firmo”.

La ex primera finalista de Miss Ecuador aseguró que no le faltaron los proyectos y contratos con marcas, aunque en un punto pensó que su carrera terminaría luego de esa participación. También afirmó que viajará acompañada de su mamá a donde sea el certamen. Lo que tiene claro es que el día que se lleve a cabo la elección, antes de salir a escena, verá bien la hora para saludar correctamente. “Yo no cometo ese tipo de errores”.

Por estrenar una película

Camino a la libertad es el nombre de la cinta en la que Sonia tendrá una participación destacada. En ella se recrea la Independencia de Guayaquil del imperio español, gesta que el 9 de octubre del 2020 cumplió 200 años. “Mi personaje es un ente que está presente siempre. No puedo decir nada más”, acota. Espera pronto tomar clases de actuación para perfeccionarse en este arte, aunque cree que la exposición de la farándula no es realmente lo suyo.

También empezó su propio emprendimiento de uñas artificiales reutilizables decoradas en gel, que lleva el nombre de Kitten by Sonia.

En sus palabras

“Que te quieran o te destruyan en redes sociales es una ruleta rusa. Me parece lamentable cómo acaban a chicas preciosas. Considero que he sido afortunada porque no ha sido mi caso”.

“Me he percatado DE que no es la primera vez que hay algún percance con la delegada de Miss Grand designada en Ecuador. Se han retirado y se ha tomado la decisión de nombrar a una nueva participante, y a todas ellas les agradece por ponerse la camiseta”.

“Siento presión sobre mí. Por haber sido Reina de Guayaquil y por mi participación en Miss Ecuador las personas esperan mucho”.

“Luego de aceptar, le escribí a Lisseth para que sepa que intentaría llenar sus zapatos. Ella ahora está en Dubái y está muy bien”.

Miss Grand en detalle:

Se desconoce la sede y la fecha del concurso de este año. Por la pandemia los planes a futuro se hacen con menos antelación.

Tailandia es la ciudad a la que tendría que mudarse la ganadora. Sonia está lista para llevarse la banda.

Miss Grand busca una mujer comprometida con los mensajes de paz.

La edición de 2019 contó con la presencia de 60 candidatas. La ecuatoriana Mara Topic ganó como Mejor Traje Típico. Sonia va tras la misma designación y el diseño de su atuendo está siendo elaborado en estos momentos.

