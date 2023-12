Kim Basinger llega a los 70 como abuela y alejada de la gran pantalla

El tiempo pasa para todos, no importa cuánto nos empeñemos en mantener la juventud o los logros del pasado. Kim Basinger ha cumplido 70 años este 8 de diciembre de 2023, de una vida llena de éxitos, en los que protagonizó todo tipo de titulares.

Mike Bahía: "Pensé que era un cantante de salsa frustrado" Leer más

Te puede intersar: Crítica: 'Atentado en el aire' con Alec Baldwin

Ahora, convertida este año en abuela, llega al séptimo piso alejada de la gran pantalla, vegana y activista en defensa de los animales. Además, celosa de su vida privada.

Nacida en 1953 en Athens (Georgia), se convirtió en estrella con un Óscar a cuestas, como actriz de reparto por L. A. Confidential, dos maridos y varias películas, algunas de ellas muy taquilleras. Pero, además, el impulso mediático que le dio su papel en Nueve semanas y media (1986) la elevó al nivel más alto.

Pocos de quienes vieron el film que protagonizó junto a Mickey Rourke, olvidan aquel striptease al ritmo de la voz de Joe Cocker en You can leave your hat on . Era el año 1986 y tres años antes, Kim se había convertido en una chica Bond de la mano de Sean Connery. La rubia tenía 33 años y un futuro laboral prometedor que ella misma se encargó de echar al traste con sus malas decisiones.

En su historial constan otras películas, como la comedia romántica Cita a ciegas (1987), junto a Bruce Willis; Batman (1989), con Michae Keaton; La huida (1994), con Alec Baldwin, y otras cintas anteriores a su papel de prostituta en L.A. Confidential (1997). Su bagaje habla de unas cuarentena, entre esas Cincuenta sombras liberadas, en 2018, la última de su carrera.

Jamie Foxx: “Lo que pasé, no se lo deseo ni a mi peor enemigo” Leer más

Te puede interesar: Agenda para un fin de semana entretenido en Guayaquil

Todo eso quedó en el pasado. Kim Basinger no fue vista nunca más en la pantalla, tampoco en las alfombras rojas ni en las grandes fiestas de Hollywood. Al parecer, así dicen, no supo manejar su fortuna. Es posible, si recordamos que en 1989 compró Braselton, un pueblo de 710 hectáreas por ¡20 millones de dólares! ¿Para qué? Quería construir un parque temático sobre Hollywood.

Pero eso no es todo. Ha tenido sufrido de agarofobia (miedo a estar en lugares abiertos) y ataques de ansiedad, problemas en su salud mental que la han llevado a recluirse en la intimidad de su hogar. Allí vive con el peluquero Mitch Stone, su amor desde 2014.

Ahora interpreta el papel más importante de su vida, el de abuela primeriza. Su hija, la modelo Ireland Baldwin, fruto de su relación con Alec Baldwin que terminó en divorcio hace más de 20 años, dio a luz a Holland, una preciosa bebé, cuyo padre es el músico RAC, con quien sale desde 2021.

Te puede interesar: Lupita Nyong’o y Joshua Jackson: confirmada su relación amorosa

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!