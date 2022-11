Tiene facilidad de palabras. Kerly Ruiz (37) es modelo, presentadora, reportera, actriz, exreina de belleza, recientemente se certificó en nutrición y con 4, 8 millones de seguidores en su cuenta de Instagram.

Kerly Ruiz es la competencia de Alejandra Jaramillo Leer más

Atractiva, alta, de larga y cuidada cabellera. Ocupa el lugar de su compatriota Liliana Rodríguez, hija de José Luis Rodríguez, en el programa de farándula 'Siéntese quien pueda' que emite Unimás en Miami, donde vive desde hace cinco años. Debutó a los 7 años en el espacio infantil 'Hay que oír a los niños', representó a Venezuela en los concursos internacionales Miss Maja Internacional y Miss Hawaiian Tropic, y además ha participado en telenovelas como 'Mi gorda bella' y 'Mi ex me tiene ganas'.

Experiencia le sobra, hace 20 años está en el mundo del entretenimiento, pero también ha estado en el área de noticias. Fue presentadora del Noticiero Telemundo. En lo personal es divorciada y madre de una niña llamada Gail Gómez.

Es común que los latinos residan en Miami, ¿se acostumbró a esa vida acelerada?

Soy afortunada porque desde que llegué he trabajado en mi carrera, lo he hecho desde niña. Siempre he estado en TV. Hace dos meses fui a Venezuela, estoy agradecida con Estados Unidos, pero se extraña a los amigos, a los canales en los que laboré, una comida, un simple olor, los paseos por Caracas... No se pueden olvidar las raíces, nunca es lo mismo.

Su hoja de vida indica que tiene mucha experiencia...

Yo estudié Ciencias Políticas, pero la vida me llevó por la conducción y la actuación. Si tuviera que elegir opto por la primera de las mencionadas porque en la conducción puedo ser Kerly, puedo ser yo. He presentado espacios familiares, de chismes, infantiles, noticias.

Cuando muchos llegan a noticias le hacen el feo a la farándula...

(Risas) Durante dos años estuve en noticias en Telemundo, me llamaron para hacer un casting para el reality de farándula hace dos meses y volvieron a hacerlo hace poco. He tenido la oportunidad de trabajar con algunos de los del equipo. Siempre mi fuerte ha sido el entretenimiento. El noticiero solo fue parte de esa vida.

A todos les gusta saber de los demás, pero cuando los tocan, ya no les agrada. ¿Cómo se maneja usted al respecto?

Cuando estamos del otro lado es complicado, pero con las redes sociales nos exponemos mucho, así que estamos curadas con las críticas. Tengo una gran comunidad de seguidores, he aprendido a aceptar los comentarios, aquellos que vienen del corazón, pero cuando son ofensivos o crueles, ni siquiera los leo, no les presto atención porque no valen la pena. Creo que el secreto es ignorar y si puedo los bloqueo.

No le tocó nada fácil porque es la panelista que ocupa la silla que dejó la polémica Liliana Rodríguez.

No la conozco a ella, trabajé con su hermana Lilibeth en la telenovela 'Mi ex me tiene ganas'. Yo era la antagonista. También conozco a su madre, Lila Morillo. Me tocó tomar su silla de panelista, pero cada quien tiene su personalidad (risas). He sido mala en telenovelas y en espacios de chismes. Pero yo me he reinventado, la Kerly de 'Siéntese quien pueda' ahora es diferente. Ya no quiero ser una mujer polémica ni la mala del cuento, simplemente opinar con criterio, con la madurez y experiencia de la vida, con 37 años, un divorcio y una hija. El público me extrañaba en la faceta de entretenimiento. Es un programa en el que me divierto.

Junto a Alejandra Jaramillo, Vanessa Arias y Karla Gómez. Cortesía

Usted superó a nuestra compatriota, Alejandra Jaramillo, quien tiene 3,7 millones de seguidores en Instagram.

(Risas) Es linda, en Ecuador tengo muchos seguidores y amigos. Sé que allá viven muchos venezolanos. No conozco ese país, no he tenido el placer. Un plus a nuestro show es la suma de esas comunidades.

Liliana Rodríguez no puede ver ni en pintura a Alejandra.

La conocí a través de las redes sociales. Una de mis excompañeras fue Jessenia Hatti, quien me hablaba de Alejandra. Tenemos mucho en común: ambas tenemos hijos, somos familiares. Los compañeros se convierten en nuestra familia.

Mariana Varela y Fabiola Valentín se conocieron en el certamen Miss Grand International 2020 en Tailandia, donde representaron a Argentina y Puerto Rico, respectivamente. Acaban de anunciar que se casaron. ¿Qué opina al respecto?

Para los venezolanos los certámenes de belleza son muy importantes, es como decir el fútbol para otros. Tenemos varias coronas universales. He pasado esa faceta como participante y he sido conductora de varios eventos. Conozco a Miss Argentina porque la preparó Osmel Sousa y varias personas cercanas a mi equipo. Respeto sus decisiones, no soy quién para opinar o poner un limitante a alguien. Todo lo que se dé con respeto es válido. Con la nueva dueña del Miss Universo, la magnate trans Anne Jakrajutatip, seguramente habrá apertura y se verán a participantes trans, ahora se habla mucho de la inclusión y aceptación.

Dice que conoce a Miss Argentina, ¿sabía de su orientación sexual?

Fue una sorpresa para mí como para todos. El amor es solo una palabra hasta que llega esa persona a darle sentido a tu vida. ¡Viva el amor, qué bueno verla feliz!

Está divorciada y es madre de una niña, que también es muy conocida en redes

(Risas) Tiene muchos seguidores en Instagram y con el padre (Irrael Gómez) mantenemos una cordial relación. Mi exesposo es especialista en marketing digital. Mi hija ha heredado lo artístico. Posó en una valla publicitaria de una marca como modelo. Actualmente estoy sola, no sé si el amor de mi vida esté en el medio. Solo quiero que acepte mi combo: mi hija y padres. Soy muy selectiva desde mi divorcio.

Las vallas de su hija. Cortesía

En las redes sociales se ve que es una experta en vida saludable.

Estudié nutrición, me certifiqué en Estados Unidos, no solo me cuido. Llevo varios años dando conferencias sobre el tema y motivando a hombres y mujeres para que lleven un estilo de vida saludable, con ejercicios y alimentación. Me gusta ser motivadora para mis seguidores. El deporte es mi refugio, me encanta correr al aire libre, ir al gimnasio, hacer pesas. No soy de dietas, soy pro ayuno porque ayunar tiene múltiples beneficios para la salud, como controlar la ansiedad y al cuerpo.