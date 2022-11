El 11 de septiembre del 2021, Valeria Gutiérrez (23) se convirtió en Miss Ecuador International o primera finalista del certamen en el cual Susy Sacoto fue elegida Miss Ecuador. Después de más de un año de preparación y de espera debido a la pandemia, la modelo y comunicadora social viajará a Japón para representar al país. Su partida está prevista para el 27 de noviembre. La gala se desarrollará el 13 de diciembre.

“Es un reinado diferente a los demás, quieren que la mujer que logre este título no sea solo bella, también inteligente, elegante, son muy rectos. Como es mi primer concurso en el extranjero, estoy convencida de que será una gran experiencia”, dice orgullosa. No irá sola al otro lado del planeta. Su progenitora, Gaby, y otros familiares la acompañarán.

Mide 1,72 metros y sus medidas son 84-62-96. “Tengo cuerpo de latina. Mis medidas no son las mismas que la semana pasada porque he hecho cambios en mi alimentación. Estoy comiendo sano, solo pollo, ya mismo me salen alas”, añade entre risas la guayaquileña que reside en Miami, Estados Unidos, desde los 9 años.

De actitud positiva, aspira a convertirse en presentadora de TV local e internacional. Por ello hizo un curso intensivo en Londres el cual “me ayudó a soltarme como presentadora y reportera”. Aunque si el mundo de la belleza o el de la TV (tuvo un breve paso por 'En contacto') no se hubiese cruzado en su camino, le habría gustado estudiar agricultura. “Mis amigos tienen haciendas, me encanta el campo”.

Cuando comparte con sus seres queridos, opta por los juegos de mesa, ven películas o preparan asados en Guayaquil o Miami. Tras el reinado tomará clases de actuación en Los Ángeles.

Seguramente se quedó con las ganas de ser Miss Ecuador, a casi todas les pasa.

Era mi primera vez en un concurso. Es un sueño que tienen muchas mujeres. No descarto intentarlo nuevamente, tal vez en dos o tres años. Todavía está en mi lista Miss Ecuador, quiero volver a intervenir para ir al Miss Universo. Siempre te quedas con las ganas de ese título. Aprendí mucho porque no es lo mismo ser miss que modelo. Además como yo vivo en Estados Unidos me ofrecieron participar en Nuestra Belleza Latina, un evento organizado por la cadena Univisión.

Antes de hacerlo o de intentarlo preferí darme la oportunidad en mi país. Hablé con mis padres (Gaby y Fabio), ellos me apoyaron. Muchos me criticaron porque no veían con buenos ojos que una chica que vive en Estados Unidos intervenga en el certamen nacional, incluso pensaban que no hablaba español. Tuve que tomar clases de dicción porque mi acento era diferente. Fue algo difícil, pero lo logré. Ahora ya soy toda una guayaca (risas).

Estar más de un año en preparación puede ser una ventaja, pero también una desventaja porque se corre el riesgo de confiarse.

Así es. El año pasado no estuve en el corre corre de saber que ya me tenía que ir a Japón. 2022 me ayudó a saber quién soy yo y cómo quiero representar al país. He mejorado en pasarela, en mi forma de hablar... Quiero que el país quede bien. Recibo clases de pasarela con Óscar Salinas, también sobre la manera de cómo sentirme más cómoda en el escenario.

¿Qué llevará en sus maletas?

Son cuatro. Llevo mi traje típico, creado por Benjamín Mafare, es precioso e inmenso. Mi vestido de la noche final, los de la preliminar. Me han dicho que luzca de rojo (risas). Habrá sorpresas.

¿Qué no puede faltar?

En la maleta de una miss no pueden faltar los tacones. Es lo más importante. Además siempre llevo algo para cambiarme si pasa algo, un repuesto. Una miss siempre está más adelantada. Un consejo de mi madre.

Generalmente las mujeres, sobre todo si son guapas, son muy vanidosas.

Me gusta estar siempre a lo natural, prefiero sentirme cómoda con jean, camiseta y sin maquillaje. Pero cuando debo producirme como ahora para las fotos, lo hago.

Las reinas ya sea antes o después pasan por las manos de un cirujano plástico.

Es muy común, pero yo no me he puesto nada, no he tenido la necesidad, ni me he quitado tampoco, ni en la cara ni en el cuerpo. Me siento cómoda como luzco.

Todos tenemos fortalezas y debilidades, ¿cuáles cree que son las suyas?

Mis fortalezas son la forma en la que llevo una situación, no me estreso de la nada, si me caigo me levanto hasta lograr el objetivo. Mi debilidad es ser muy confiada con la gente.

Siempre su actitud es muy positiva.

Totalmente. Yo regreso a Ecuador con la corona. Si llego al top 5 o me convierto en la ganadora, me quedo cuatro días más en Japón. Tal vez vuelva el 19 de diciembre. La reina tiene un contrato por un año. Encantada de quedarme a vivir en esa tierra, no tendría problemas.

Hasta el idioma lo aprendo, aunque sé que es un poco difícil (risas). Ya estoy aprendiendo algunas expresiones. Es una cultura muy linda. La próxima vez que me entreviste le diré algunas palabras en japonés (risas).

A sus 23 años seguramente los galanes de todo tipo estarán dándole vuelta. ¿Cómo se los saca de encima si no le interesan?

(Risas) Si son propuestas indebidas no les hago caso, no respondo. Y si es alguien que busca salir o conocernos, por ahora estoy enfocada en un objetivo. No me distraigo porque para el romance siempre habrá tiempo.

¿Se ha atrevido a una cita a ciegas?

Nunca lo he hecho (risas). No he tenido la necesidad.

Cortesía

Si Valeria tiene una cita a las nueve de la noche, ¿a qué hora empieza a arreglarse? Las mujeres se toman su tiempo...

(Risas) Es verdad, yo empiezo a las siete y media. Depende de dónde vaya, además a mi hermanito le gusta molestarme, verme mientras me arreglo. Y me toma tiempo decidir qué me pongo.

A usted la involucraron con Danilo Carrera, Renier Izquierdo, Miguel Melfi...

Aquí la farándula se mueve con cualquier cosa. No les importa si es mentira, pero la verdad siempre la sabré yo, los dejo que hablen. Hace dos años no mantengo una relación, aunque no lo crean. No es que sea exigente o complicada, repito estoy enfocada en otros temas. Soy joven. Tiempo al tiempo.

Prefiero estar soltera que mal acompañada. El chico indicado llegará en su momento, aunque los pretendientes nuncan faltan. En un hombre busco que me apoye, que sea de buen corazón, sincero. que sumemos en una relación. Si es machista no es el adecuado para mí.

Ahora en los concursos se han dado muchos cambios. La empresaria transgénero tailandesa Anne Jakrajutatip es la nueva dueña de Miss Universo...

Los cambios siempre son buenos y necesarios. Algo nuevo llama la atención. También hay otros reglamentos en los concursos, siempre hay que darle oportunidad a cualquier mujer aunque esté casada, con hijos... No lo veo mal si participa en un certamen.

Dos reinas de belleza internacionales (Argentina y Puerto Rico) revelaron que se casaron después de mantener su relación en secreto.

Cada quien hace lo que quiere con su vida, si son felices, bienvenido sea. Solo ellas saben lo que sienten.

¿Extraña su vida ‘gringa’?

Nunca me quedo mucho tiempo en Ecuador, cuando estoy aquí me distraigo con mis parientes. La mitad de mis familiares viven en este país. Mi mami reside en Miami y mi padre en Los Ángeles.

¿Ya tiene planes para las fiestas navideñas y el recibimiento del nuevo año?

Estoy entre Ecuador y Londres, donde tengo amigos. Hace 14 años no he pasado en mi país. Por ello lo estoy considerando. No espero un súper regalo, porque mis padres me lo han dado todo. Me gusta más dar que recibir. De niña quemaba el año viejo. Aquello no se olvida. Mis hermanos Fabiana (14) y Christopher (6) nunca han visto la quema de viejos.