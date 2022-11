Una vez más el presentador Carlos José Matamoros estuvo en boca de todos por sus líos amorosos. En esta ocasión con La Puchys (Katty Lino). Primero, ella habló de maltrato, luego dijo que todo se malinterpretó. Un viaje que tenían previsto a Aruba lo hicieron, donde supuestamente se iban a casar. Al regresar, todo se terminó.

La Suka no se muerde la lengua Leer más

La prensa rosa le ha dado harto palo a la pareja. Ninguno quedó bien parado. Al respecto, Carlos comentó: “Preferimos dejar las cosas así. Creo que después de lo que ocurrió lo más lógico es hacerlo. Viajamos para no desperdiciar un viaje bonito y que ya estaba pagado. Si las personas son civilizadas incluso hasta después de un desacuerdo pueden llevarse bien. Ella es una buena persona y no hubo infidelidades de por medio”.

“Un circo más”

“Ellos se fueron a Aruba, un circo más. Lastimosamente, la relación que mantuvieron se caracterizó por ser polémica, impulsiva y para levantar seguidores. Con un tema tan delicado como el maltrato, no se puede jugar con el público y hacer otro show más en redes sociales. No entiendo lo que ella quiere, perdió credibilidad. No quiero irme en contra de una mujer, pero si pasó algo fuerte y decidió armar un escándalo, debió mantener su postura”.

La Gringa, exesposa de Carlos José

“No debieron volver”

“Considero que Carlos José Matamoros no debió volver con La Puchys. Meses atrás se habían peleado, ella le dijo cosas feas por redes sociales, después pidió disculpas y dijo que actuó por inmadurez, por esto y más ambos no debían retomar la relación amorosa. Quizá Carlos José pensó que su historia de amor con La Puchys quedó inconclusa y que se merecían una segunda oportunidad, sin imaginar todo lo que vendría después.

Carlos José mencionó en su programa radial que estaba solo, que quería mantenerse soltero, que no ha vuelto con ella, simplemente la invitó porque tenía los boletos comprados. Tal vez el viaje a Aruba no sirvió como reconciliación, sino para decir un adiós para siempre y para sanar, nada pasa por gusto”.

Mercy León, comunicadora

Liliana Troya: "Durante mucho tiempo viví con un psicópata celoso" Leer más

"Son tal para cual”

“Para cada roto hay un descosido, simplemente ambos son tal para cual, a él le gusta el show y ella es una chica inmadura que mendiga amor. Primero, insinuó que Carlos José le había pegado; tras el escándalo en redes sociales, Tábata Gálvez, en su programa de farándula, le preguntó si la amaba y él dijo que no. La Puchys comentó que no había sido víctima de agresión y viajaron juntos a Aruba, volvieron a Ecuador y Matamoros reveló que habían terminado.

Al parecer, pudo más el viaje que la dignidad de ambos, porque si alguien dice algo similar o peor en contra mía, ese mismo rato corto la relación y me alejo, pero como a él le encanta hacer de su vida privada un circo y a ella también, no me sorprendería que vuelvan. La Puchys subió una historia a su Instagram junto a su mascota y al mismo rato Carlos José subió un post similar con el perro.

Son una pareja tóxica y se merecen el uno al otro, pero cuando ventilen sus problemas en redes sociales, luego no se quejen de que el resto opine”.