La Suka no se muerde la lengua

La Suka no da ‘pie con bola’. No solamente criticó a Virginia Limongi alegando que le da pena porque según ella, la presentadora de 'En contacto', Miss Ecuador 2018 y embajadora del tour de la Copa del Mundial de la FIFA, no pega ni una. Ahora se metió a hablar del estado de excepción (con toque de queda) decretado por el Gobierno en Guayas y Esmeraldas debido a la violencia que se vive.

“Párese de la cama, olvídese del estado de excepción, salga a trabajar hasta el horario que usted pueda. Levántese, váyase a trabajar, después no tiene ni siquiera para un pan”, expresó. Por estas palabras, sobre todo por mencionar que se olviden del estado de excepción, le dieron hasta ‘matar’ en las redes sociales. Un tema delicado que debe manejarse con pinzas.

No solamente le ha dado por pelearse con media farándula, también ahora es opinóloga. Tiene negocios de comida y como a todos nos afecta el momento que se atraviesa.

Ahí no terminan los culebrones con ella, quizá para sacarle pica a los que la rayan, colocó en sus redes sociales que será invitada especial a los premios Latin Plug en Nueva York. Hace reír cuando manifiesta: “Espero que no se infarten cuando me vean este 9 de noviembre en la alfombra roja”. ¿Quiénes serán los afectados porque ella viaje o no?

“Desde mis 15 años, mis padres me enseñaron a trabajar de una manera honrada. Una prueba más del que obra bien le va bien”, añadió.

A ese evento también irá Silvana Torres, del programa 'De boca en boca', de TC. Con ella se peleó porque la presentadora prefirió ser reservada cuando Miguel Cedeño se enfermó.

También tuvo diferencias con el resto del equipo. Tras el fallecimiento de Miguel se dio un acercamiento.

Sobre su viaje no faltan los que afirman que ya tenía previsto irse de compras a la Gran Manzana con su familia.