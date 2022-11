Muy guapa y cordial es la colombiana Mabel Moreno (38), a quien se ha visto en Ecuador en la telenovela 'Café con aroma de mujer', la nueva versión, en la que interpreta a Lucrecia, además en 'Diómedes, el cacique de la junta', 'La ley del corazón', 'Garzón', 'El señor de los cielos' y 'La reina del flow'. Llegó el mismo día (miércoles) de la inauguración del Guayafest.

Este año en República Dominicana sufrió un accidente cuando se encontraba de vacaciones con su familia. “Decidí entrar al mar para nadar, había muchas algas por lo que no podía ver el fondo. Y cuando ya iba a salir, pisé una raya y me pinchó, sentí como un puñal, creí que iba a perder el pie derecho, es muy peligroso y doloroso”. Este lamentable hecho la mantuvo fuera del ruedo durante dos meses.

Sobre la nueva versión de 'Café con aroma de mujer' que no pegó en la pantalla chica, sin embargo en Netflix fue un éxito, comenta. “Creo que hay un tema con el rating en Colombia, aunque la gente hablaba de la telenovela en la calle. Recién se estrenó en España”.

Mabel confiesa que vio la producción original, protagonizada por Guy Ecker y Margarita Rosa De Francisco, cuando era una jovencita, “entonces la amé, pero ahora nos pidieron que evitemos verla. Habla mucho de nuestras culturas y costumbres. Lucrecia (papel que lo hizo Silvia de Dios en la versión original) era muy humana, sobrellevó sus circunstancias y finalmente terminó soltando”.

Ahora más que hacer TV le interesa el cine. “Estoy negociando, no puedo dar detalles. Creo que cierro el año con cine y lo abro también. La vida me está llevando por ahí. Hago TV, teatro, toca lo otro. Los colombianos somos actores de todas las narrativas”, cuenta la actriz que ha hecho tres cintas, la más reciente 'Uno al año no hace daño' (2014).

Durante el 2022 intervino en las obras 'Perfectos desconocidos' y 'Malas hierbas'. Pronto viajará a México, donde hará la promoción de 'Café con aroma de mujer' y las fiestas tiene previsto disfrutarlas en Miami.