Kali Uchis: Cuando la fama llega por telepatía

Si al pasar por sus historias de Instagram o videos de TikTok escucha constantemente una tonadita que canta: “Quién lo diría que se podría hacer el amor por telepatía. La luna está llena, mi cama vacía...”, está frente a la nueva canción que se ha hecho viral a nivel mundial, cantada por una artista colombo-estadounidense. Ella es Kali Uchis.

En Ecuador, el impacto de Telepatía está presente en cada red social. Ocupa el puesto número cinco de las canciones más escuchadas de Spotify, además del primer lugar de las más virales. Y en ventas está subiendo cada vez más, al punto de que está en el puesto 48 en compras digitales según musiclist.com.

Noel Schajris: “La música me eleva el sistema inmunológico” Leer más

La fama de Kali es global y ahora suena en cada país del mundo gracias al trend que se creó en TikTok con su tema. Existen cuatro hashtags relacionados que se desprenden de su álbum Sin miedo y que han sido usados más de 546 millones de veces junto con la canción que ahora le está haciendo disfrutar del reconocimiento en su propio país, Colombia, y demás fronteras internacionales.

LP: “Estoy lista para los shows” Leer más

Nacida en el norte de Virginia, cerca a Washington D. C., fue criada en Pereira, Colombia, donde estudió hasta tercer grado. Tiene las dos nacionalidades, ya que sus padres son colombianos. Posteriormente volvió a Estados Unidos, donde sus papás trabajaron y se dedicaron a aprender inglés, mientras ella se iniciaba con la música. Por eso se siente de ambos países. No creía mucho en la educación convencional, se arriesgó muy pronto a hacer sus canciones y trabajar con el arte.

Uno de sus primeros temas publicados (2014), Know what I want (Conozco lo que quiero), es una suerte de arenga para continuar con su destino musical. Ahora a sus 26 años obtuvo el Grammy anglo en la categoría mejor grabación dance por la canción 10 %, junto a Kaytranada. Ella y Shakira son las únicas colombianas que tienen un gramófono de la versión estadounidense de la Academia.

Superando obstáculos

“Y tú qué pensaste... ¿Qué yo me iba a echar a morir? La venganza es dulce, muy dulce”, recita en la primera línea de La luna enamorada, tema con el que abre el disco Sin miedo. Y este podría ser el lema personal de Kali, porque si algo le sale mal, lo analiza y lo arregla. Así acaba de pasar en su último estreno, el video de Telepatía, pues tras todo el entusiasmo para conocerlo, tuvo que resubirlo a YouTube porque su voz no estaba sincronizada con la imagen.

Ella pidió disculpas y el audiovisual fue mejorado, llegando a tener más de 7 millones de visualizaciones con solo cinco días en la plataforma. Un número modesto, considerando los 137 millones de ‘strems’ que tiene la misma canción en Spotify.

“Quiero agradecerles a mis fans que han esperado un momento como este en mi carrera. Yo siempre he estado contenta solo con recibir su amor. Les amo”, tuiteó por el momento que está pasando. Con este disco, hecho casi en su totalidad en español, recupera su idioma natal y resalta a Pereira, la ciudad de la que tiene su herencia, pero poniéndole su toque sensual telepático.