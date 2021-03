Noel Schajris: “La música me eleva el sistema inmunológico”

La buena memoria y el cariño que siente por Guayaquil saltan a primera impresión en la entrevista con Noel. El cantante argentino tuvo uno de sus últimos shows presenciales en Guayaquil, exactamente el 22 de noviembre del 2019. Lo cuenta como una anécdota y sonríe. Se nota que el público local siempre recibe a su música y proyectos con el corazón abierto. “Yo los adoro. Mi última vez fue en la gira Cuatro latidos. Guayaquil es de las últimas ciudades que visité porque en 2020 tuve presentaciones más bien pequeñas y desde ahí no ha existido algo similar”.

La entrevista se dio desde Los Ángeles, su lugar de residencia y donde ahora encuentra su lugar de paz junto a su familia. Su felicidad queda en evidencia tanto en los títulos de las canciones, como en los temas de amor que publica en su reciente álbum Mi presente. La pausa a la acelerada vida de las giras de conciertos le ha traído más alegrías y aprendizajes de lo que él pensaba.

Así es Mi presente

¿Cuál es el secreto para que luego de 21 años de carrera se pueda ver la vida como lo hace?

He tomado conciencia de que lo que hago es una bendición. Hago música para vivir. ¡Es un tesoro! Mis fans son lo más lindo del mundo y me hacen parte de sus historias de amor. Tengo 50 saludos mandados en el último mes en diferentes plataformas. Poder estar aquí desde mi estudio y poder conectar con el mundo, con Ecuador.

Entonces la canción que acaba de sacar con Alexandra Colorado le viene perfecto… Afortunado.

¡Sí! Es una canción que hice hace como un año con Marylí Morett, que es una compositora mexicana. Entonces cuando Alexandra me consultó si podíamos hacer una canción me pareció fabulosa. Yo la quiero apoyar, hacerle el disco entero. Quiero ayudarle a que tenga un trabajo de nivel mundial. Entonces esta canción llegó como anillo al dedo. Hace poco lloré en las historias de Instagram porque me cayó el veinte de que vivimos de lo que amamos.

¿De estos 20 temas del nuevo disco, que está muy cargado y que tiene mucha buena vibra, hay algo que tenga algún lado más triste?

Es un disco con 20 años de vida. Con canciones que estaban guardadas en mi computadora y las vi redescubriendo. Empecé a revisar archivos y me di cuenta que tenía trabajos con tantos coautores y las produje yo. 20 canciones a la distancia, era imposible. Jesús Molina me acolitó en todo. Es un disco con mucha vida romántica. También de cosas tristes. Regreso a la esencia mía y a una revalorización de la música que he hecho en tantos años. Mi presente tiene que ver con abrazar con lo que he sido y lo que soy.

La música en vivo ha sido parte fundamental de su carrera. ¿Qué es lo que más extraña de los conciertos?

Un show en vivo involucra una enorme movilización de energía de muchas personas, más si son masivos. Ese momento de comunión y complicidad es muy poderoso. Toda la anticipación a ese momento de salir al escenario con las mariposas en el estómago, eso es lo especial. Llegar a la ciudad nueva, ambientarte y luego del concierto compartir con el equipo y no poder dormir es una gran sensación. Eso de arreglar maleta, sentirse deshidratado y agotado no lo extraño tanto (risas).

¿Y cómo lo manejaría en su vida?

Pues lo ideal sería que luego del show me teletransportara a mi cama. Es que sí he sido feliz de tomar tantos aviones.

¿Cómo reemplaza esas mariposas en los shows online?

Me toca crear mucho. Lo intentamos con mi productora Dynamo Productions, también con mi plataforma digital. Así que lo que más queremos es el contacto con el público. La verdad es que me están acompañando con el lanzamiento de cada sencillo. Esas mariposas las mantienes vivas con más proyectos y estando con el público. Incluso con clases de canto online, hace unos días estuve con un chico de Perú.

Pero también estuvo en la televisión…

Sí, fue una gran experiencia la de estar en A otro nivel. Y ahora estoy apoyando a Alexandra Colorado, la ganadora del reality, que tiene una gran voz. Vivir esa emoción de ver tanto talento fue precioso. Había demasiado talento.

¿Se considera tecnológico?

He tenido que aprender muchas cosas. Desde conectarme a un Zoom exitosamente hasta cómo hacer un show online. Cómo ir perfeccionando mi plataforma web y que funcione bien para los móviles. También voy a desarrollar la app para celulares.

Su disco se llama Mi presente. De esto que estamos viviendo, ¿qué ha aprendido?

Que la salud es lo más importante. Que la familia, también. Ya lo sabía pero lo reconfirmo. Y que la música me eleva el sistema inmunológico. El arte y el amor son una vacuna fortísima. Sabes, también aprenderse a cuidar, hacer más ejercicio. Es una especie de claridad para ir probando lo que viene para ti en los próximos años. El 2020 fue un año de introspección y descubrimiento muy fuerte. Era el tiempo para preguntar ¿quién eres?, ¿qué quieres lograr?, ¿hasta dónde puedes soñar? Fue darse cuenta de que en las cosas más simples se encuentran las cosas más bellas del mundo.

Prepara algo con Camila Cabello

En Instagram, Noel compartió una fotografía con la cantante Camila Cabello. En el pie de foto explicaban que habían pasado una visita de fin de semana, entre café y música. Incluso los hijos de Noel le llaman “tía Cami”. Pero no podíamos quedar con la duda si vendrá algo musical entre ambos. “Estuvo ayer aquí en casa (domingo 21 de marzo). Mis hijos la adoran. Su familia entera es un amor. Con Cami empezamos a platicar si cantamos algo. Le mandé una letra que se me ocurrió ayer luego de una plática que tuvimos, pero sería en español. Ella quiere cantar en este idioma”.