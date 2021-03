LP: “Estoy lista para los shows”

La cantautora y compositora estadounidense se dio a conocer mundialmente por su sencillo 'Lost on You'.

Desde Los Ángeles, Estados Unidos, la cantante Laura Pergolizzi conversó con EXPRESIONES sobre su nuevo sencillo One last time. Este es el tercer corte de lo que será su nuevo álbum que lanzará hasta finales del 2021, o es lo que espera. Nada está dicho tras el COVID, incluso la música. Por ahora, las tocadas en vivo se están reinventando.

Y ha sido este momento de nuestra historia que tiene trabajando muchísimo a la cantautora y mucho de lo que presentará en su nuevo trabajo tiene nuevas vibras, luego de lo que vivimos en 2020.

Su nuevo tema, que celebra la vida y el amor, también habla de estar presente pese a que puede ser un amor efímero, de una última vez. Ahí radica su magia.

Las redes sociales y las plataformas digitales también transmiten esa sensación . Y LP cree que está bien porque la música debe sentirse cambiante y permitir muchas interpretaciones.

Laura Pergolizzi, quien escribió la canción con Mike del Río y Alex Feder, mejor conocido como Still a Great Night, ahora promociona por varios países de América Latina su música, de la cual, dice, también tiene interés de cantar en español. Quizá como influencia de su pasada colaboración Ximena Sariñana.

'One last time' es como una celebración al amor. ¿Es su forma de darle ánimo a las personas que la escuchan luego de la cuarentena?

El ritmo lo tuve listo antes de la pandemia y no estaba muy segura de esa parte de la canción ni estaba segura de cómo iba a ser el resto. Me tomó un tiempo encontrar los versos que le pondría a la melodía. Lo reescribí un montón de veces. Entonces empecé a sentir que era una canción para celebrar la vida. Va a sonar raro, pero creo que no se percibía como una canción de este tiempo. Cuando comencé a escribir la letra iniciaba todo esto de la pandemia. Ahora podemos ver que mucha gente se ha ido y ha perdido la fe. Yo espero que las personas tengan una nueva manera de apreciar la vida, así como la relación con sus amigos, su familia.

Tenía planeado dar shows en varios países desde septiembre. ¿Cómo está haciendo para mantener la seguridad en su tour?

Estoy moviendo las fechas de los tours para que sean seguros. Pero la verdad no sé cómo será el panorama después de la COVID. Creo que va a haber un momento para reajustarnos, así que no espero que sea tal cual como lo dejamos antes de la pandemia. Pero sé que vamos a encontrar la forma de continuar con todo.

¿Y qué es lo que más extraña de esos días?

Extraño estar con el público y sentirlo. Quiero que vuelvan esos días y no sé cómo serán después de la pandemia. Mis fans saben lo que extraño estar cerca de ellos. Aunque tengo dudas, estoy lista, no tengo miedo.

¿Cómo se dio la invitación de Jamie King para ser la modelo de su video?

Nos conocimos por el director. Él principalmente es fotógrafo de modas y amo su estética. Me envió algunos esquemas de ideas y me pareció genial. Entonces conseguimos la casa de la grabación acorde a eso. Y creí que sería divertido hacer un viaje en el tiempo.

¿Se atrevería a hacer una canción en español?

Me encantaría intentar hacer música en español, lo amaría. En realidad, me encantaría hacer una interpretación de mis canciones en español. No sé cómo lo escucharían las personas o cómo lo tomarían quienes siguen mi música.

¿Y qué artista latino tiene en su playlist?

Sigo muchas canciones y artistas en español. Incluso tengo todo un disco de canciones en español, aunque se me hace difícil acordarme nombres.

¿Para cuándo podemos esperar el estreno del nuevo álbum?

Planeo tener el álbum listo en septiembre.

Jamie King, la gran invitada

La modelo y actriz estadounidense Jamie King es la estrella invitada al último videoclip de la cantautora. La historia con toques retro parece una filmación de moda por los elegantes y elaborados trajes que luce la rubia. Su paso por el cine es importante y tiene más de 26 participaciones en películas, en su mayoría de comedia y terror.

LP describió que el video de One last time “está tratando de capturar el drama inherente de la canción, donde los días que compartes con tu amor y tus amigos significan realmente todo al final. Nunca sabemos quién o qué nos alejará de esos momentos”.