Mila Sommer: "Esta es mi liberación”

A los 20 años se dijo “voy a empezar a vivir”. Y ahora que tiene 25 lo está cumpliendo, paso a paso. Ha sido un cambio completo para Mila, cuyo nombre de pila es Katiushka Milushka Ramírez Mendoza, pero cada vez está más lejos de sentirse como hace apenas un lustro. Sus creencias religiosas, su estilo al cantar, vestir y peinarse, llevar tatuajes y tener independencia… todo ha sido una revolución por esta búsqueda personal. En esta entrevista queda claro que tiene una personalidad arrolladora y que, según ella, estaba oculta por la forma en la que fue criada.

Proviene de una familia del sur de Guayaquil, muy devota y perteneciente a la iglesia Pentecostal. En la doctrina cristiana encontró su talento y se perfeccionó. Allí fue parte del coro desde los 5 hasta los 16 años. Era una soprano que de a poco se dio cuenta de que su tono era algo más grave. Mila reconoce que de aquellos años jamás olvidará la devoción y el sentimiento que invade el cuerpo al cantar alabanzas. Pero sus creencias cambiaron. Ahora su conexión con Dios es personal y lejos de la religión. “Tuve que confrontarme a mis ideologías”, afirma mientras recuerda que sus años universitarios en la licenciatura en Cine de la Universidad de las Artes. “Estudié cine huyendo de mi destino y pasaba mucho más tiempo con mis amigos de la carrera de Música que con los de mi promoción. Le decía a mis amigos músicos que lo que hacían no era una profesión. Ellos se ofendían. Luego me di cuenta de que era algo que me decía a mí”.

Y este cambio queda clarísimo en Playing games, el primer sencillo de Mila. Uno en el que toma elementos que en su vida pasada hubieran sido vistos como equivocados. El fuego es la fuerza del clip. Seductora y vibrante. Y ella, una mujer segura de su intimidad y de la pasión que puede provocar. Es dominar y conquistar. De eso habla el tema que musicalmente fue producido por Rubén Burgos, y filmado por Jamee Moscoso.

Mila tiene cuatro años en la escena musical y forma parte de bandas para eventos, algo que le ha permitido vivir de la música como siempre quiso. “Me demoré en sacar algo propio por miedo. Pues vengo del cristianismo más ortodoxo del que te puedas imaginar. Así fue mi infancia, en la música, pero mi mami siempre muy cercana a la religión. Quería ser artista pero fuera de la iglesia no me era permitido”.

La cantante asegura que la universidad le cambió la vida. “A partir de ella se me rompieron todas las estructuras de religión y empecé a ver el mundo como lo hago ahora. Mi concepción de Dios actual me llevó procesos muy duros, al ver las cosas con más criticismo. Soy muy espiritual. Y ahora creo, más que nunca, que estoy más relacionada con Dios que nunca antes”.

Al conocer su historia, causa un gran impacto ver su actual propuesta musical y visual. Playing games es una canción con la que quiere resaltar su lado más femenino. “Todo esto siempre estuvo. Algo reprimido. Por hombres que fueron mis parejas y por la religión. En una iglesia de la cual no podía ni maquillarme ni rasurarme. Cuando me corté el pelo todo se comenzó a juntar. Ya encontré mi propia voz. Y no es que no tenga miedo, la cuestión es que aprendí a confrontarlo”.

Quiero mutar. Ser aire y fluir Mila Sommer

El cambio de Mila

“Muchas cosas en mí han cambiado. Mi forma de hablar, de vestir. Antes era introvertida. Las personas pensaban que a mí me pasaba algo. Muy reprimida es la palabra. Veo hacia atrás y no me reconozco”, admite la artista que ya está pensando en su siguiente single que está en preparación y también viene con nuevo look. “Será otra cosa. Quiero mutar. Ser aire y fluir”. Mila ahora está concentrada en hacerle culto a su expresión artística.

“Es mi liberación"

En tiempos en los que la lucha feminista toma cada vez más voz, Mila asume su posición desde una óptica mucho más personal. Estas fueron sus palabras tras el surgimiento de comentarios más tradicionales.

“He percibido que Ecuador sigue siendo un país muy conservador, todavía hay muchos machistas. Y además tergiversan el mensaje que quieres enviar por su propio pensamiento. Te comentan, incluso personas cercanas a la música, cosas como ‘casi estás haciendo contenido para adultos’. Y no, solo estoy expresándome. Falta romper estos paradigmas. Y esto está pasando también a nivel internacional. Anitta y Arcángel tuvieron también un embrollo hace poco por algo similar. Entonces solo tenemos que seguir. Tampoco voy a negar que parte de la industria explota los cuerpos femeninos como objeto, en este caso, y que no me considero parte de ninguna industria porque no la hay en Ecuador, además que todo este concepto es creado por mí. Es mi propia voz apropiándose de mi cuerpo. Es mi liberación”.