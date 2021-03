Justin Bieber se reinvindica con la música

Justice (Justicia en español) es el nombre del sexto álbum de estudio de Justin Bieber, y esto es exactamente lo que el cantante busca para él.

Luego de varios años de conflictos personales, malos encuentros con la prensa y escándalos mediáticos por su comportamiento, la calma y espiritualidad están de su lado. Parece haber encontrado el punto medio de felicidad y por eso lo presenta en este disco que es el más personal de su carrera.

A sus 26 años, y casado con Hailey Baldwin, su conexión con Dios le ha permitido solventar sus problemas de conducta agravados por crecer en medio de la fama global y los excesos que esto puede conllevar. “Me ha costado años recuperarme de todas esas terribles decisiones, recuperar relaciones rotas y cambiar mis hábitos al relacionarme.

Óscar 2021: Mujeres con cámara en mano haciendo historia Leer más

Afortunadamente se me bendijo con gente extraordinaria que me quiere y ahora estoy atravesando la mejor etapa de mi vida”, celebraba recientemente el intérprete de Sorry, en alusión directa a su matrimonio en 2018 con la modelo Hailey Baldwin.

Pero también pide justicia a un nivel más general, según ha revelado el artista. “En estos tiempos en que nuestro planeta sufre tanto, la humanidad necesita la curación y también necesita justicia”, de ahí este disco, cuyo propósito es que “proporcione confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas”.

Usando la voz de Martin Luther King

Compuesto por 16 tracks, que mezclan una base pop con un toque de R&B, la música que le mueve el alma por estos días al canadiense. Este disco trae una intro especial en el primer tema 2 Much, en el que se escucha decir en una grabación antigua de Martin Luther King, “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere” (La injusticia en cualquier lugar es una amenaza para la justicia en todas partes), las canciones que le siguen son espectaculares.

Como si Bieber relatara las conversaciones y aprendizajes que ha tenido en su cercanía con el cristianismo. Luego en el tema 7 llega el interludio que deja el mensaje más claro de este trabajo musical. Un discurso de Martin Luther King que data de 1967 y tiene 104 segundos de duración. En este el activista social frente al movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses de Estados Unidos habla de morir por la justicia.

Quizá esto sea simbólico, porque Bieber canta de amor por su esposa en los tracks siguientes. Los dos últimos temas son Peaches, el reciente sencillo que tiene la clave más pop y bailable y Lonely junto a Benny Blanco. La canción más profunda y sentimental del material.

MIEL: Un jardín sonoro florecido en Quito Leer más

Justicia musical

La vida de Justin Bieber siempre está en una balanza, en la que siempre está jugando entre el escándalo y el talento.

Con Changes (2020) su disco anterior, que marcó su regreso a los escenarios luego de 4 años sin un álbum, llegó con un desespero por el éxito, el cual le hizo hacer una campaña de reproducción poco honesta, incentivando a sus fans que hagan cuentas de Spotify y otras plataformas de forma alterna, y la dejen sonar toda la noche. Esto fue muy señalado y debió quitar la propuesta hecha a sus beliebers. Al igual que a la crítica no le convenció su paso al R&B con la que defendió este disco, que sin embargo, consiguió cuatro nominaciones a los pasados Grammy.

Es por eso que con Justice se está reivindicando. Su música, sus letras y su forma de actuar es más congruente y el disco es sólido en su concepto.

Actualmente Bieber ostenta ser el segundo artista más escuchado del mundo en Spotify con más de 63 millones de oyentes mensuales. Además de tres éxitos de este disco que apenas dio a conocer a principios del 2021 y con los que suma más de 215 millones de reproducciones a nivel mundial.