Óscar 2021: Mujeres con cámara en mano haciendo historia

Chloé Zhao y Emerald Fennell son los nombres que este año han marcado un punto histórico en los casi 100 años de los premios Óscar. El pasado 15 de marzo, la Academia presentó a sus nominados y en la categoría de Mejor director apareció por primera vez el nombre de dos mujeres. Un hecho que, podría parecer pequeño, pero que revisando el tiempo es fácil darse cuenta la poca participación femenina en estas categorías. Y eso pese a trabajar en la industria cinematográfica desde siempre.

En los 93 años que se lleva desarrollando la gala, solo en cinco ocasiones la academia norteamericana ha nombrado mujeres a la mejor dirección. Ellas fueron Lina Wertmüller (Siete bellezas, 1976), Jane Campion (El piano, 1993), Sofía Coppola (Lost in Translation, 2003), Kathryn Bigelow (En tierra hostil, 2009) y Greta Gerwig (Lady Bird, 2017). De este selecto grupo, solo Bigelow consiguió ganar esta preciada distinción.

Por primera vez en la historia dos mujeres aspiran al Óscar a mejor dirección Leer más

Chloé Zhao Archivo

¿Quién es Chloé Zhao?

Chloé Zhao (38 años) también hace historia por ser “la primera mujer asiática (nació en Pekín) y la primera mujer de color en ser nominada a mejor director por la Academia de Cine”, destacó la revista Vanity Fair. Eso no es todo. Es la primer mujer en conseguir cuatro nominaciones al Óscar en un año. Su racha es envidiable, porque apenas hace dos semanas ganó un histórico Globo de Oro como cineasta.

“Muchas gracias a mis compañeros de la Academia por reconocer esta película que está muy cerca de mi corazón”, dijo en un comunicado a los medios estadounidenses.

Su cinta Nomadland está inspirada en un libro de no ficción titulado Nomadland: Surviving America in the 21st Century. La película es un auténtico viaje a la América profunda, la que huye del capitalismo y se planta en la filosofía de vida hippie o new age. Una obra de ficción donde constantemente se cruza la línea del documental. Su próxima película a estrenar es Eternals, de Marvel Studios.

Raya y el último dragón: Una princesa que lo cambia todo Leer más

Emerald Fennell Archivo

¿Quién es Emerald Lilly Fennell?

Su participación en la escena cinematográfica es muy variada. Tiene 35 años y su incursión en el cine fue como actriz, con participaciones en cintas como Anna Karenina (2012), La chica danesa (2015) y Careful how you go (2017). Ha sido últimamente reconocida por la serie dramática de época de Netflix The Crown (2019-2020). Ha tenido dos nominaciones al premio Primetime Emmy. También es la productora ejecutiva y guionista principal en la segunda temporada de Killing Eve.

También es autora de dos libros infantiles, guionista y productora. La cinta Una mujer prometedora sigue a Cassandra, una chica que pasa las noches fingiendo estar borracha en diferentes bares. Cuando un hombre trata de aprovecharse de la situación, le sorprende revelando que está sobria. Es su modo de venganza por un hecho de su pasado que la ha marcado de por vida. “Una película de venganza y comedia negra inteligente y provocativa”.

Ellas opinan

Se está logrando la visualización y el reconocimiento a la mujer y su trabajo. No es que ellas sean las primeras directoras y cineastas mujeres incursionando en esto, solo que es una especie de ‘ir conquistando mercados’. No es mentira de que la presencia histórica de la parte masculina ha sido mayoritaria en casi todas las disciplinas artísticas. Es muy bueno este reconocimiento porque la Academia está dando la oportunidad de que las mujeres que quieran hacer producción lo hagan y no estén limitadas a otras áreas como arte o producción, donde generalmente se desenvuelven Alexandra Mora, productora

Creo que es interesante lo que está pasando porque se está dando oportunidad a nuevas voces. Siempre hemos visto que hay muchos directores que han sido premiados y súper vistos, pero a las mujeres no se les ha dado tanta oportunidad. Han sido tan pocas que es irónico, ya que hay tanto talento femenino que no se ha exhibido de la forma en la que se merece. En el área audiovisual no se han abierto las puertas de forma adecuada a las mujeres y todas tienen historias muy importantes. Hay historias nuevas que deben de salir con experiencias y perspectivas femeninas. Creo que el futuro del cine está cambiando. Vamos a empezar a tener historias que no hemos podido disfrutar antes porque los hombres no te podrían contar de la misma forma Cindy Murillo, Licenciada en Cine y CEO de la plataforma ZINE

Ilse Salas: Más allá de '100 días para enamorarnos' Leer más

Kathryn Bigelow Archivo

Con poca participación femenina

En 2020 un estudio reveló las cifras de la participación femenina en la gala del Óscar.

En una investigación realizada por Daniel Levitt, Catherine Shoard y Seán Clarke, hecha para el diario The Guardian, se analizó la presencia femenina desde la primera ceremonia de los Óscar celebrada en 1929. El resultado demostró que un 14 % de los nominados (que han sido más de 10.000) fueron mujeres.

Lo que más destacó fue el apartado de Mejor dirección. “Es uno de los ejemplos más condenatorios”. Desde la primera ceremonia hubo 449 nominados, de los cuales solamente cinco fueron mujeres. ¿Y ganadoras? Una: Kathryn Bigelow por En tierra hostil, hace poco más de una década.