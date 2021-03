Raya y el último dragón: Una princesa que lo cambia todo

Raya y el último dragón puede presumir de su inclusión. Desde adentro (sus realizadores) y su temática y personalidades. Quizá no haya aspecto de la cinta que rescaten los valores de los nuevos tiempos que se demandan en Hollywood y el entretenimiento mundial.

Raya, su protagonista, es un joven del sur asiático que busca reencontrar la unión de su tierra y honrar el legado de su padre. Sus voces en inglés son de actores asiáticos. En español, lo hace Danna Paola. Pero en sus creativos también están Osnat Shurer, productora israelí que ya tuvo a cargo a Mohana. Y el director Carlos López Estrada, mexicano que dirigió Blindspotting.

La personalidad de Raya es lo que la hace resaltar ante el mundo de las princesas de los estudios Disney - Pixar. La clásica damisela que busca el amor y es rescatada por un príncipe se acabó. Ella será la que busque la forma de rescatar a todos los suyos.

EXPRESIONES conversó con sus dos creativos sobre cómo fue moldear este mundo que se viene trabajando desde 2018 y que desde hoy está en cines y en Disney Plus.

¿Qué personajes femeninos inspiraron a Raya?

En nuestras escritoras, en nuestras madres. La verdad es que hemos desarrollado estos personajes y hemos hablado mucho de ellos en las reuniones creativas. Muchas películas y filmes mainstream, con muchos personajes femeninos interesantes, algunos de acción, pero que siempre son perfectas y nunca cambian en la película, que no sonríen y no hacen ninguna broma durante la trama. Además, tampoco pudimos encontrar muchas películas sobre amistades entre chicas. No lo hay mucho en las películas modernas. Es en parte por lo que estoy orgullosa de estos personajes, porque son fuertes, interesantes, cometen errores, crecen, tienen relaciones naturales, tienen problemas que todos tenemos que deben ser resueltos para hacer este mundo mejor. Su problemática no es el género, sino resolver los problemas de su mundo.

¿Intentaron cambiar la idea tradicional de una princesa?

Las princesas de Disney siempre han sido personajes aspiracionales. No establecimos cambiarlo fue algo orgánico. Hay más de nosotras en las salas de historias, más de nosotras que piensan distinto acerca de los roles de género que hay en el mundo. Así que los personajes que creamos tienden a reflejarse más fuertes, más interesantes, más matizadas. En realidad, pensamos mucho acerca si Raya debía ser una princesa o no. Al principio no estaba dado por hecho. Y mientras más lo pensábamos, creíamos que eso le agregaba responsabilidades como una líder. Y estábamos buscando que no sea malo ser una mujer líder. Y por eso elegimos que sea princesa. Así que pienso que está cambiando por nosotros, por todas nosotras.

Raya y el último dragón es esencialmente una película de acción, con varias escenas y planos que recuerdan incluso a Mad Max. ¿Cómo manejaron las escenas de violencia?

En realidad, todos los elementos de acción, todos los elementos de comedia, están complementando la historia. No es como que pensamos como incluir la mayor cantidad de acción como pudiéramos, o hacerla sentir extravagante. Todo está puesto en el camino que debe recorrer el personaje.