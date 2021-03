Silk Sonic, la banda con la que Bruno Mars regresa a la música

Silk Sonic es lo nuevo de Bruno Mars. Hace exactamente una semana el artista presentó a nivel mundial su nuevo proyecto, que esta vez, es colaborativo.

Anderson .Paak es el artista con el que se ha unido para crear una álbum completo, que tiene como sencillo líder Leave The Door Open.

Este tema ya acumula más de 26 millones de reproducciones, mostrando la buena acogida que tiene Bruno cada vez que trae algo nuevo. Sin embargo, también ha tenido críticas de cierto sector, que señala a este vídeo por apropiación cultural de las costumbres afroamericanas.

Esta semana tuvo una entrevista en el programa de radio The Breakfast Club. Allí se defendió de las acusaciones de apropiación cultural que ha marcado su carrera. "No creo que encuentren una entrevista en la que no mencionen a los artistas que me influenciaron. Solo estoy aquí por James Brown, Prince, Michael Jackson. Crecí viendo a Bobby Brown y pensando. Si así es como nos volvemos famosos, tengo que aprender a hacer estos movimientos de baile“, agregó.

Luego, sostuvo que su música "viene del amor. Si no puedes escucharla, no sé qué decirte“.

¿Quién es Anderson .Paak?

Es un cantante, compositor, rapero, baterista y productor estadounidense. Sus múltiples talentos lo han llevado a ser nominado en 2016 al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo en los Premios Grammy.

Grenade rompe otro récord

Con este regreso al panorama musical la música antigua de Bruno volvió a moverse y por esto, Grenade alcanzó una nueva marca. Según reporta Billboard, el video musical de esta canción alcanzó mil millones de visitas en YouTube, una década después de su lanzamiento en 2010. Este es el sexto video musical de Mars que ha alcanzado este hito