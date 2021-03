'El Desquite': ¿Qué sucedió detrás de la canción de Dayanara?

El pasado 4 de marzo Dayanara publicó su nuevo sencillo 'El Desquite'. La canción, escrita junto a Jonathan Estrada y César Franco, marca su regreso a la música luego de un año complicado para la industria a causa de la COVID-19. Este sencillo, que habla de sexualidad y la posibilidad de las mujeres de también ser infieles, causó controversia por un extracto de su coro. Este tiene una tonada similar al himno feminista 'Un violador en tu camino', tema que fue presentado en un performance artístico del colectivo chileno Las Tesis en noviembre de 2019.

El videoclip alcanzó ya el millón de visualizaciones pero también recibió duras críticas por parte de los movimientos sociales en redes sociales, quienes consideraron ofensivo y un desacierto el uso de este tema.

EXPRESIONES conversó con la artista que expresó su sentir tras las críticas y las acusaciones de plagio. Cabe mencionar, que en sus últimas apariciones públicas y vídeos cortos de Instagram y TikTok, dejó de usar la parte mencionada para promover su tema.

¿Cuál es el mensaje de su canción?

'El Desquite' habla, a mi manera jocosa y divertida, de que si un hombre es infiel, la mujer también tiene la posibilidad de desquitarse. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre tenemos que sentirnos denigradas si hacemos lo mismo? Lo que quiero decir es que lo mismo que hace un hombre, nosotras como mujeres también podemos. Y pues de manera inocente, y soy muy sincera, yo pensé en tomar... ni siquiera es una estrofa, realmente, es una fragmento de este tema tan especial para las mujeres y dije, bueno, yo como artista lo voy a poner a mi manera pensando en que todas las chicas lo iban a bailar como una nueva canción para nosotras. Nunca pensé que iba a haber reacciones que afirman que me he burlado cuando jamás esa ha sido mi intención.

Entonces, conociendo la canción 'Un violador en tu camino', al componerla decidieron usarla...

Realmente salió. Salió cuando yo la estaba escribiendo. Cuando hice esa línea me dije: 'es como el himno femenino'. Y dije 'ok', voy a tomarlo con mucha cautela, porque jamás he tomado estas palabras de manera denigrante o incitando a la violencia. La frase es: "Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. La culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel". Eso es lo que dice completo. Entonces, sí es penoso como artista que muchos artistas internacionales lo hagan y por eso no están copiando, no es que existe ningún plagio. Mi labor como artista es entretener y siempre me voy por el lado de la mujer. Estoy en el mismo equipo de lucha. Y obviamente lo hago desde mi lado divertido y cantando.

¿Considera que el uso de este extracto es un plagio o un sample?

Si hablamos técnicamente no es un plagio. Mi canción está registrada en Sayce. Una canción es considerada plagio con ciertos compases y cierta cantidad de palabras y extractos a lo que yo he usado en mi canción. Fue algo que analizamos con mi equipo. Antes de lanzar una palabra como esta hay que saber realmente qué es.

En redes sociales, los movimientos feministas consideran que este es un himno de lucha para denunciar los feminicidios. Entonces, lo que les ha ofendido es que se use esto en algo banal ya que esto les quitaba el poder de lucha inicial. ¿Leyó estos comentarios? ¿Qué cree al respecto?

Yo no quiero profundizar en nada del feminismo porque creo que nos estamos saliendo totalmente de mi punto de vista. De ahí, lo que hayan escrito en comentarios, solo he podido leer ciertas cosas. Y hay muchas en apoyo porque han entendido que no estoy ofendiendo a nadie. Y que sí, cuando salió este himno femenino, hubo muchos memes y burlas. Hubo personas que realmente se burlaban del tema y yo no estoy haciendo nada de eso con 'El Desquite'. Yo estoy a favor de la igualdad y de la mujer.

¿Ha podido conversar con alguna amiga o persona cercana a este movimiento y así poder entender por qué se dan y nacen estas críticas?

Es que yo sé de dónde vienen porque me considero feminista. Pero el problema es que siento que a veces queremos tapar con el ideal del feminismo el odio y tergiversar las cosas completamente. He conversado con amigas que pertenecen al movimiento y hemos tenido largas charlas a raíz de la canción y que en lo absoluto se sienten ofendidas o denigradas. Es un grupo minoritario que tergiversa el concepto.

Y con personas cercanas del medio, como Samara Montero o Érika Vélez que también se han pronunciado. ¿Ha podido conversar?

Conversé con Érika a raíz de este linchamiento mediático en Twitter. Algunas mujeres dieron su opinión en redes y en lo absoluto estoy en contra. Toda persona tiene la libertad de expresarse libremente. A eso mismo voy. Expresarte diferente no te hace estar en contra del movimiento feminista ni nada similar.

¿Cómo recibió las críticas con respecto a 'El Desquite'?

Soy muy consciente como artista que hay diferentes perspectivas. Que uno está expuesto a tener un público que lo adora, que lo quiere, que lo sigue y otro que no. Te soy sincera, me he sentido bastante triste. Como artista ecuatoriana, ver la mala intención de algunas personas, en querer tergiversar un mensaje que en lo absoluto sale de mi corazón ni se intenta expresar en ninguna de mis canciones. Desde el inicio de mi carrera con 'Pobre y Triste', 'El innombrable'. E incluso en Viña del Mar (participó en la edición de 2019) di mi apoyo en plena presentación. Es mi forma de ver las cosas como mujer, siempre he estado en contra de cualquier violencia y mis redes sociales siempre han estado abiertas para mostrar esta igualdad. El reguetón quizá es un poco controversial y no a todos les gusta consumir lo mismo y es entendible. Yo desde mi género (musical), mi manera de cantar, siempre he tenido el mismo discurso.

¿Esto fue parte de una estrategia de marketing poner este extracto en 'El Desquite'?

No, en lo absoluto. Para nada. Me estás expresando en la entrevista como un comentario más de hate que han comentado. Me incomoda bastante porque en lo absoluto fue pensado así. Yo hago mis canciones para que se diviertan, nada más. Quien las quiera escuchar bienvenido sea. Y seguiré haciendo canciones para que todos las disfruten.

La intérprete se dio a conocer en el país en el 2009 gracias al reality show 'Pequeños gigantes'. Luego estuvo en otros shows de televisión similares como Fama o Drama Kids y Soy el mejor. También fue reina de belleza. Ganó el certamen de Miss Teen Universe realizado en Guatemala en 2015 y finalista de Miss Ecuador en 2017. En la música formó parte de Kandela y Son, y como solista inició en 2017. En 2019 representó a Ecuador en Viña del Mar.

¿Por qué incomoda el tema?

La incomodidad en redes sociales y de las activistas feministas ha provocado un debate en los medios digitales, tanto de la artista como en plataformas como Twitter, en donde el nombre de Dayanara ocupó varios días las tendencias del día. El reclamo del movimiento social es explicado por Juzz Pincay Pazmiño, comunicadora y activista feminista que detalla lo que simboliza este himno para la causa. A su vez, la relacionista pública y experta en marketing digital, Soffia Mestanza, analiza esta crisis digital.

"El tema que eligió la artista es creado por LasTesis. Es un poderoso mensaje de protesta contra los abusos y violencias que sufrimos las mujeres de forma sistemática. Que sea usado en una canción que habla de infidelidades, en un contexto de violencia sexual de nuestro país y coincidiendo con el mes de conmemoración de nuestros derechos es indolente, indignante. Con respecto al tema que habla de infidelidad, y que no es nada lindo tampoco, habla mucho de estos problemas de relaciones. Y muchas de la violencia que recibimos es por parte nuestras parejas. Fue desatinado. Creo que ella se la llevó barata. Si esto hubiera pasado en Colombia o en Argentina, la canción no sería aprobada ni por los medios. Aquí no se dimensionan aún nuestras demandas y ella no podría presentarse con ese tema sin pedir disculpas públicas. Hay que recordar que las críticas a su trabajo nada tienen que ver con la sororidad, porque no hay que solapar actos que pueden insultar a otras mujeres. En nuestro país muere una mujer cada 72 horas por causas de género y usar una canción de la lucha feminista para lucrarse de eso es ruin. Considero que cuando sus compositores escribieron la canción no querían era afectar o denigrar la causa feminista. No creo que haya pasado eso, pero sí con un fin comercial que nada tiene que ver con el dolo o la maldad. Lo terrible es que la canción continúe difundiéndose y que no haya disculpas". Juzz Pincay Pazmiño

