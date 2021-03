Críticas y polémica por la nueva canción de Dayanara Peralta

“Y la culpa no era mía si me gustaba lo que me hacía. Y la culpa fue de él por serme infiel, por serme infiel”, es el coro de la canción titulada ‘El desquite’ de la cantante Dayanara, que es tendencia en redes sociales este 6 de marzo de 2021.

Pero es viral no precisamente por su instrumentación y arreglos musicales, sino más bien por las críticas que ha recibido en Twitter por tener un extracto de letra idéntico a la canción feminista "Un violador en tu camino". La frase a la que hacen mención en las críticas es “Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía. El violador eras tú".

A medida que sube el número de reproducciones del clip, la polémica crece en la red social a través de los comentarios de sus usuarios. Un ejemplo de ello es G. Guerrero, quien expresó que ni siquiera conocía a Dayanara hasta que "usurpó la estrofa de la protesta de Las Tesis”.

“Supongo que ese era el plan. Y pues solo diré: niña, que tienes el poder de expresar lo que quieras. Pero la artista debería tener ética, como todo trabajo. Está en una delgada línea roja”, escribió, quien asume que la artista hizo esto para ser tendencia y que la gente hable de ella.

“Solo buscó bulla y lo consiguió”, “Dayanara no representa a la mujer ecuatoriana; hasta vergüenza da”, “Cero empatía y sentido común con esta canción” remarcaron algunas tuiteras.

Además, otro comentario tuvo más veneno. “Saben lo que me molesta de la canción trola de Dayanara Peralta? Muy aparte de que es una copia con 0 creatividad y cuya base 'empoderante' está en ponerle los cachos a alguien tres veces más porque esa persona te los pone a ti. Es porque es una muestra insensible”, critica Mel, cibernauta de la red.

También hay usuarios que están indignados porque la cantante “se equivocó y punto”. Lo mínimo, escribieron, que puede hacer es pedir disculpas y no a las feministas sino a todas esas mujeres y niñas que sí entienden que la culpa no era suya.

Sin embargo, también hay quienes la defienden y no escuchan nada raro en la canción. Ese es el caso de la actriz Erika Vélez, quien precisó que “para nada creo que la intención de Dayanara haya sido burlarse, minimizar este himno que muchos han tomado como ‘chiste’".

Lo mismo opinó Catrina Tala. Sostiene que sin haber hablado con Dayanara, está segura que jamás tuvo la intención de menospreciar la causa y mucho menos burlarse. insultar, agredir y menospreciar el himno del feminismo. “La sororidad entre nosotras siempre debe prevalecer, aunque nos equivoquemos”, dijo Catrina en la red social.

“Dayanara es una chica increíble, para nada es su intención burlarse y no es una opción atacarla e insultarla. Si se equivocó, si se ofendieron, herirla y minimizarla a ella o a su trabajo no es la forma”, mencionó también la emprendedora Michela Pincay.

Por el momento Dayanara no se ha pronunciado sobre el tema pero sí su novio, Jonathan Estrada. Esto fue lo que cuestionó: