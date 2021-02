Dayanara: "Esta mujer de 24 años no imagina la vida sin Jonathan"

Dayanara Peralta y su ahora esposo el actor Jonathan Estrada optaron por mantener en secreto la fecha de su boda civil, el sábado 30 de enero. Incluso les pidieron a los escasos invitados a la ceremonia que no suban fotos a sus redes sociales hasta que ellos lo hicieran.

La cantante se manifestó en Instagram para expresar sus sentimientos luego de unir su vida al hombre de sus sueños. “Siento que he aprendido a valorar cada segundo, que Dios me permite abrir los ojos para seguir escribiendo las experiencias más bonitas con los seres que más amo y yo te amo con todas mis fuerzas.

En 2015, esa niña de 18 te amaba locamente pero hoy puedo decir que esta mujer de 24 no imagina su vida sin ti, que bendición es verte despertar cada mañana, es hermoso sentir ese temblor en el corazón cada vez más fuerte.

Poder estar en familia y con el amor de mi vida no tiene comparación, es el regalo más lindo que me pudo dar Dios”.

Según Jonathan no es una etapa más, “no es dar un gran paso, no es pasar al grupo de los serios. Hemos pasado a divertirnos tanto y amar nuestros defectos, que no estamos dando un gran paso... hemos venido amándonos paso a paso. Dayanara te amo hasta las patas, afortunado, orgulloso, refeliz, así me siento, ya puedo llamarte, esposa mía. La familia no se dividió, la familia creció y es la mayor bendición y regalo que nos dio Dios".

Las felicitaciones no se hicieron esperar. “Los quiero mucho, que Dios abrace su matrimonio y jamás lo suelte”, dijo la presentadora Michela Pincay.

Mientras que la exreina de belleza, Carolina Aguirre, comentó: “Que Dios bendiga su unión para siempre”.

”Caminando de la mano de Dios un matrimonio siempre será bendecido” fueron las palabras de la presentadora Gabriela Guzmán.

La boda religiosa está prevista para el 30 de octubre, un día antes de su cumpleaños 25.