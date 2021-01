Michela Pincay: “Efraín no merecía una historia incompleta de amor con Alejandra”

El presentador de ‘En contacto’, Efraín Ruales mantuvo una relación sentimental con la también presentadora, Michela Pincay. Entonces eran compañeros en la revista matinal de Ecuavisa. Ahora ella es parte del espacio ‘De casa en casa’.

El miércoles 27, día del asesinato del también actor y motivador, ella no estuvo en el programa de TC. Según su compañera Ana Buljubasich, “Michela se siente mal, eran muy buenos amigos. Ha sido muy duro para todos. Yo todavía no lo asimilo”.

Esa noche, la joven presentadora se manifestó a través de las redes sociales. “Hay personas que llegan a moldearnos, a darnos lecciones, fuimos mucho, fuimos todo lo que el cariño permitió en algún momento, fuimos lo suficiente como para convertir un cariño inmenso de novios en un cariño inmenso de amigos, el ex ejemplar, el que fue un caballero de principio a fin.

Me tranquiliza saber que te pedí disculpas porque en su momento la edad no me permitió ver lo que estabas dando, asimismo me pediste disculpas por cualquier chiquillada y luego nos hicimos amigos, de esos que se felicitan, de los que se alegran por el otro, de los que se apoyan, de los que se desean lo mejor.

Siempre quise tu felicidad y pude ver que la alcanzaste, llegó tu idónea y me duele que hayas tenido después del camino ese destino, ese destino que no te permitió vivir, no merecías la historia incompleta de amor sino una entera, una que seguramente ibas a tener con Ale (Alejandra Jaramillo).

¿Qué es lo correcto en este momento? Me pregunté qué harías y sé que lo correcto es decir y hacer lo que nace del corazón. Es tan injusto decirte adiós, que Dios le dé fuerzas a Nachita, a Pablo, Antonio y Daniel y a toda tu familia, además que reconforte a Alejandra. No somos nadie para cuestionar los planes de Dios, quizá eras muy bueno para este mundo, quizá Dios necesitaba carcajadas”.

A través de las redes sociales esa noche del miércoles, La Caramelo, quien fue la última persona que compartió con él antes del asesinato, también expresó: “No lo comprendo, no lo acepto y no lo entiendo. Cómo podría empezar a explicarte cuánto dolor siento, no encuentro algo que describa lo demasiado que te voy a extrañar”.

La pareja que en enero cumplió un año junta quería contraer matrimonio y formar una familia. Tenía planes de organizar una boda sencilla, solo con sus familias, sin nada de lujos, y un viaje por el mundo en su luna de miel.