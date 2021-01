Efraín Ruales: Famosos internacionales conmovidos por su asesinato

No se necesitaba ser amigo íntimo o familiar del presentador Efraín Ruales para sentirlo cercano. Desde hace ya varios años, por su presencia en la televisión, era un miembro más de muchas familias ecuatorianas que hoy hacen eco de la consternación y tristeza que sienten por la noticia de su asesinato este miércoles 27 de enero.

Efraín se logró posicionar como un creador de contenido estrella en las redes sociales y fue con su humor característico que empezó a conquistar no solo público local, sino también internacional. Youtubers y cantantes empezaron a aparecer en los videos que el también actor publicaba constantemente en su cuenta de Instagram.

Estas colaboraciones audiovisuales provocaron que tanto él como sus invitados extranjeros se dieran a conocer fuera. Hoy algunos famosos han reaccionado ante su repentina partida:

Marco Antonio Regil

El conductor y coach mexicano más conocido de la televisión hispana, compartió una serie de videos vía story en los que dijo: “Amaneciendo con la noticia de que Efraín Ruales en Ecuador fue asesinado. Una figura muy reconocida de la televisión ecuatoriana con millones de seguidores en redes sociales. Yo tuve el gusto de conocerlo, nos vimos una vez en un evento en vivo en Ecuador, y luego el año pasado estuvimos haciendo colaboraciones por Instagram. Él siempre estuvo muy comprometido con su desarrollo personal, sacó un curso en línea, yo le dí muchos ánimos y lo ayudé un poquito en su proceso. Me duele que esto haya sucedido. No sé qué pasó, pero evidentemente mi corazón triste, mi equipo y yo le tomamos mucho cariño”.

Marko

El youtuber venezolano se mostró muy afligido por la noticia y publicó en su cuenta de Instagram el primer video que hizo junto al guayaquileño en 2016. Le agradeció por haber aceptado trabajar juntos cuando él no era nadie. “Yo tenía un año haciendo videos y nadie me conocía ni NADIE me aceptaba para grabar en ese entonces y por casualidad me mandaste a llamar porque te encontraste con un video por ahí en Instagram de una de mis locuras y ya tú eras una celebridad en tu país; sin conocerme ñañito querido grabamos y gracias a ti hoy soy quien soy en Ecuador. Me duele ñaño, me duele porque apagaron la vida de un gran amigo, de un gran ser, de un corazón noble y una personalidad inigualable”, dice una parte de lo que escribió.

Sebastián Yatra

Cuando el artista colombiano visitó el país en 2018 para ofrecer un concierto, grabó un video junto con el presentador como parte de la promoción que estaba haciendo también de la canción No hay nadie más. En el clip también participó Evelyn Vanessa Calderón y Verónica Camacho. Yatra compartió una historia para recordar ese momento acompañado de un emotivo texto.

Mike Bahía y otros más

Otro artista que se sumó a los mensajes de condolencia ante el lamentable hecho fue Mike Bahía. También, en la última publicación que hizo ayer Efraín en su Instagram, colegas como Sebastián Villalobos, El Mindo, Gustavo Elis, Isra, Sharlene, entre otros han dejado comentarios sorprendidos y triste por lo ocurrido. Sin duda, Ruales será siempre recordado, no solo en Ecuador, sino también en los países vecinos.