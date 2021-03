Así es el desquite de Dayanara

A Dayanara no le alcanza la sonrisa para mostrar la felicidad que tiene por iniciar esta nueva etapa musical que la ha tenido trabajando, y retrasando, casi un año. Los estragos de la pandemia removieron todo lo planificado en la industria de la música y el entretenimiento y ella, dándole nuevo rumbo a su carrera, esperó para dar a conocer El desquite, el nuevo sencillo con el que marca una etapa que abre paso a la internacionalización.

La cantante guayaquileña también empezó un nuevo ciclo personal: su matrimonio con Jonathan Estrada, quien también es su mánager. En esta entrevista con EXPRESIONES, la estrella local da todos los detalles de cómo nacieron estas canciones.

Se la nota muy feliz ¿Qué la tiene así?

Es que traigo una nueva bomba. Espero que sea el próximo éxito del año. Tengo una mentalidad muy positiva.

El año pasado fue muy difícil para todos los artistas y fue una montaña rusa, iba a toda velocidad, pero todo se frena. ¿Cómo se reinventa para retomar sus planes?

Al inicio me sentía bastante ofuscada. El mundo musical no sabía qué iba a pasar. Y yo creí que la para de los shows serían unos cuantos meses, y ya vamos para un año. Quería hacer conciertos desde casa pero no es lo mismo. Yo tenía cuatro canciones que hice en Estados Unidos cuando pasó todo. No las quería quemar todavía. Nos dimos cuenta de que la gente no estaba para tener una canción muy movida… y estuve bastante reservada. Pasó todo el año y estaba agarrada de manos, pero necesitaba seguir creando. Fue bastante difícil. Este 2021 dejé al lado los límites y las ataduras y voy a trabajar duro. Me dije que sacaría la canción como si no hubiera pasado nada malo en mi vida como artista.

Entonces viene renovada…

Sí, siento que es un nuevo comienzo en mi carrera. Me ha servido bastante todo lo que pasó. La gente ya quería una canción nueva.

¿Qué le decían las personas en redes?

En mis comentarios había visto que mencionaban que le había hecho los himnos (El innombrable y Pobre y triste), que eran jocosos y pícaras para las mujeres. Entonces seguí, quise continuar con esto. Es marzo, mes de la mujer, y venía bien para todas.

Estas cuatro canciones ¿cuándo saldrán?

Durante el 2021. Este año sabrán mucho de mí.

Su lado familiar

¿Casarse le ha cambiado su rutina?

Sabes que no. Yo siempre tengo todo organizado, incluso hasta la hora que debo bañarme. Pero ahora lo incluyo y pongo a tal hora ver películas, a tal hora la cena.

¿Y quién cocina mejor?

¡Ay! Jonathan. Pero yo lo intento. (risas)

¿Cómo sigue su papá luego de estar internado?

Él ya salió de su estado grave. Yo hoy más que nunca puedo dar el consejo de jamás perder la fe. No lo expongo mucho pero fueron semanas muy difíciles para toda mi familia. Él sigue con cuidados médicos.

Más del desquite

¿Cómo fue el proceso de grabación?

Yo las grabé en Estados Unidos. Pero El desquite solo la tenía en demo y aquí en Ecuador grabamos las voces y la finalizamos. El vídeo también lo hicimos aquí y es algo que me motiva mucho. La calidad que van a ver es internacional. Es un material increíble. Mi meta y mi objetivo es poder demostrar que Ecuador tiene todo. Es lindo poder conocer otros países, pero cada vez nos damos cuenta de que tenemos la capacidad para ser grandes.

Es que así se hace industria… ¿Pero hacerlo aquí también abarata los costos?

Con respecto a eso creo que no hay mucha diferencia. Aunque no lo creas, se dan ahí. Pero mil veces es mejor promocionar lo nuestro.

¿Hay algún featuring?

Sí, uno de los temas será con una artista internacional. Ella tiene millones de seguidores y nació en Miami. Pronto podrán saber quién es.

Si su corazón está tan sano, ¿de dónde se inspira para cantar estos temas que hablan de engaño, venganza e infidelidad?

Es una cosa tan loca… El tema lo escribimos Jonathan y yo. A nosotros nos pasa algo muy chistoso. Estamos muy enamorados, pero en esta ocasión nos inspiramos en vainas ajenas. Nos preguntamos cómo nos desquitaríamos si alguien fuera infiel, pero en general. Y así escogimos el tema del desquite. Y ahora esta es mi canción favorita. Esto lo hicimos en Miami junto a César Franco, que es compositor de Christian Castro, Olga Tañón y nominado a los Grammy.

Entonces Jonathan ya sabe a qué atenerse si se pone coqueto…

¡Claro! Y ya sabe cuáles serán las consecuencias. Y yo también. Ya lo escuché todo. (risas)

Sesión de fotos para EXPRESO Gerardo Menoscal//EXPRESO

Con más fuerza en las redes

El videoclip llega muy sexy y tiene mucha facilidad para ser el próximo trend de Tik Tok

¡El paso va a ser muy viral! Me encanta hacer vídeos para esa red. El tema de bailar con chicos en este vídeo fue una manera de darle más énfasis a esto del desquite. Tenía que hacerlo bien hecho. Todos tenían un cuerpazo.

En una de sus publicaciones decía que había que adivinar cuál era el favorito de sus bailarines. ¿No los dice?

El director era mi favorito. Me parece guapísimo (Es Jonathan).

¿Las canciones que tiene listas se entrelazan?

No. La siguiente será muy romántica. Es fuerte y hermosa. Es como de ese amor que por tu culpa se fue.

Es una de las personas con más relevancia e influencia en redes sociales. ¿Qué viene de nuevo en este ámbito?

Me está yendo muy bien con los mini blogs que tengo en Facebook. Vamos a subirlos también a YouTube. A la gente le encanta conocer más de la vida de los artistas y mi chifladura. Ya sobrepaso los 2 millones en Instagram.

