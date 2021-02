Libra: Canciones de verdad, besos de mentira

Libra es un signo zodiacal, que, según los expertos, hace referencia al equilibrio y sus hijos son muy estéticos y con buen gusto. Y este dúo cumple con estas características. Ellos son Andreína Bravo y Carlos Lira, quienes se dieron a conocer en el medio local gracias a su participación en el reality Combate.

Hoy son solo compañeros de grupo, así lo explicaron a EXPRESIONES. Su relación sentimental pasó a un segundo plano y es la música lo que los une. Maldito orgullo es la canción que están promocionando y que, justamente, explica los motivos de su ruptura.

En esta nota dan todos los detalles de la creación del tema que presenta una evolución desde que se presentaron como grupo a finales del 2018.

Vito Muñoz: "Se despedía Yuribeth y ya estaba en su lugar Yuleysi" Leer más

Libra Music Gerardo Menoscal//EXPRESO

Cuando iniciaron, su primer cover fue muy criticado. Que no cantaban decían en YouTube. Pero con Maldito orgullo se percibe una evolución muy positiva. ¿Cómo se prepararon?

C: Nosotros estamos muy empapados en el tema de las redes sociales, de la música y la producción. Nuestro equipo de trabajo nos ha ayudado mucho, nuestra mánager.

A: Nos gusta sorprender y creo que en los tres temas que hemos sacado nos hemos mostrado camaleónicos.

¿Qué pasó con Jungla, su anterior tema? No tuvo videoclip...

A: Sí, no lo sacamos pero le pusimos muchas ganas, como todo lo que hacemos. No hubo video porque también le dimos prioridad para producir más temas. Ya tenemos cinco temas grabados. Con Maldito orgullo nos sentimos completamente identificados.

C: La verdad sí teníamos pensado en hacer el video, pero cuando lo queríamos hacer llegó la pandemia y el 2020, sinceramente, fue súper difícil para nosotros.

Daddy Yankee y su problema con el reguetón Leer más

¿Qué creen que atrae del tema?

A: En pandemia, muchas parejas están separadas y quizá por su orgullo no se valoran. A la gente le va a gustar por eso.

¿Entonces en el 2020 se iba a acabar Libra?

A: Nosotros terminamos como pareja, en ese año nos dimos un tiempo para pensar y analizar lo que íbamos a hacer con el grupo y aquí seguimos.

Cuando iniciaron en la música, les preguntamos que si su relación terminaba ustedes iban a continuar. Y han cumplido su palabra…

C: Siempre nos preguntaban esto y, sin mentir, en cierto punto, casi no cumplimos la palabra. Y cuando hay roces es difícil trabajar con tu pareja. Pero nuestro equipo nos hizo reflexionar y nos dio el apoyo. Y aunque ya no somos novios seguimos trabajando juntos.

¿Cómo crearon la canción?

C: Fue un proceso complicado porque estábamos muy tensos. Nosotros habíamos roto y teníamos que sacar lo que teníamos dentro. Trabajamos con el productor Zuliban y la letra la escribimos Andreína, Christian Monroy y yo. Fue como una lucha de poderes, como si peleáramos, pero lo poníamos en la letra. Está plasmada toda nuestra realidad.

Libra Music Gerardo Menoscal//EXPRESO

¿Lloraron mientras escribían la canción?

A: Yo me siento aludida con esta pregunta (risas). Ya sabes que soy muy sentimental. Una canción que la siento tan personal y cada vez que escuchaba la letra de Carlos, me sentía como picada. Cuando grabamos el video y estábamos en el bar, yo no podía hacer todo el lipsync porque se me salían las lágrimas.

¿En qué mes deciden separarse?

C: Quizá a mitad del 2020. Y escribimos el tema en septiembre. Casi un mes no nos vimos.

De los dos, ¿quién de verdad no quería continuar?

A: Los dos estábamos indecisos pero lo conversamos. Teníamos que dejar las cosas claras y el proyecto era primero. Nuestro equipo nos dijo claramente: ‘Si no quieren regresar no lo hagan, pero piensen bien en su trabajo’.

Pero dejaron el orgullo de lado… Bien que se dan unos buenos besos en el clip...

A: ¡Así toca! (Risas) Las frases que cantábamos nos herían en esa grabación, pero quedamos en llevarnos bien.

¿Quién de los dos es el más orgulloso?

A: ¿Quién crees tú?... De parte y parte. Yo soy más sensible.

C: Somos como un Ying Yang. Pero la verdad no nos reclamamos cosas sin sentido, tuvimos diferencias pero jamás toxicidad.

Expreso Playlist: Actualizando tus listas 2021 Leer más

Observados por los grandes

Las redes sociales son su gran ventana y apuesta. Aunque en Spotify tienen una aceptación bastante tibia, en YouTube, Instagram y TikTok sus números sí los hacen llenar de orgullo. En menos de una semana su video musical supera las 21 mil reproducciones. Este trabajo audiovisual contó con la realización de 4TorresVisuals, la fotografía de Guillermo Trujillo y la masterización de Gelson Briceño.

Pero como nativos digitales, los covers y los trends que suceden en las redes de microvideos les han dado una gran apertura y han sido vistos incluso por Pina Records (Estudio de Daddy Yankee y Nati Natasha).

Con más de 400 mil seguidores en Tik Tok, Maldito orgullo ahora cuenta con su reto de baile oficial de solo nueve pasos.

Créditos

Fotos: Gerardo Menoscal.

Producción y estilismo: Alejandra Cereceda.

Maquillaje: Ileana Vásquez (Ig: @ilemakeup)

Peinado: Gisella Bardi (Ig: @gisellabardi).

Vestuario de Andreina: Trapolis (Ig: @trapolis).

Agradecimientos: Luxva Hotel Boutique (Ig: @luxvahotel).