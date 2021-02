Daddy Yankee y su problema con el reguetón

Daddy Yankee sigue siendo el rey. De eso no hay duda pero su último regreso está siendo tan comentado, con diversidad de argumentos, que vale la pena analizar que ocurre con su nueva canción llamada Problema.

El videoclip publicado muy tarde por la noche del 25 de febrero, alcanzó rápidamente la posición número 1 en las tendencias de YouTube. Hasta ahora se mantienen ahí. El regreso de Big Boss, siempre será un asunto mundial. Pero quizá su promoción de regreso dejó la expectativa muy alta. En los comunicados de prensa se ha usado el término "revivir" el ritmo cadencioso del reguetón.

"Yo quiero apretar el botón para adelantar el lanzamiento y bailen un verdadero REGGAETON ,creado por que el se invento la palabra", escribió Pina Records, aliado de la promoción de Yankee.

Problema, su nuevo sencillo, suena diferente. No es reguetón, del que el mundo se enamoró. Y aunque es un tema con todos los elementos para ser el hit mundial al que Daddy Yankee nos tiene acostumbrados, sus más veteranos seguidores extrañan el denbow apegado a las raíces. "El reggaetón está muerto, nosotros lo matamos", escribió Felipe Camiroaga en los comentarios del clip. "Esto es urban pop, no reguetón". "El día que este hombre se ponga a hacer música como el reggaeton de antes, va a incrementar al triple sus ganancias... No lo pido yo, lo pide toda la fanaticada a nivel mundial", fue el texto de Armando Rodríguez.

También hay cientos de felicitaciones como las siguientes: "¿Por qué nunca para de sorprenderme? ¡Grande DY!", puso Miguel Charria. "20 años de éxito en la música y lo que sigue", escribió otro usuario.

Como pone Pina Records: "somos el cerebro marketero", en clara referencia a que saben cómo vender y es lo que importan. El artista de 45 años está gozando los números de más de 2 millones y medio de reproducciones en YouTube. Aunque es algo moderado para otros números logrados como Despacito o Con calma.

La semana pasada Daddy Yankee, fue parte de Premio Lo Nuestro cuando unió fuerzas con Marc Anthony para una actuación espectacular de su colaboración "De Vuelta Pa’ La Vuelta". Además, ha vendido más de 17 millones de álbumes, ha registrado 50 canciones de éxito en las listas de Billboard y es el único artista latino con cuatro canciones en español en llegar al Top 20 de los Hot 100 de Billboard. Quizá el puertorriqueño solo está calentando los motores para ponerle toda la gasolina a este regreso.